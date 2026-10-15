سالار مرادی: حفظ انسجام ملی و مقابله با جنگ شناختی دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی شامگاه پنجشنبه در جمع مردم و شرکت‌کنندگان در اجتماع شبانه سنندج اظهار کرد: کشور در شرایط کنونی با جنگی چندوجهی و ترکیبی مواجه است که علاوه بر عرصه نظامی، حوزه‌های دیپلماسی، اقتصاد، روابط بین‌الملل و افکار عمومی را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابعاد این جنگ، جنگ شناختی است که در آن دشمن به‌جای رویارویی مستقیم، تلاش می‌کند با تأثیرگذاری بر ذهن و نگرش مردم، امید را از جامعه بگیرد و اعتماد عمومی را تضعیف کند.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف جنگ شناختی تصریح کرد: القای ناامیدی و بن‌بست، بزرگ‌نمایی مشکلات، تحریف واقعیت‌ها، ایجاد دوقطبی در جامعه، عادی‌سازی فساد و ناکارآمدی، تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد خستگی اجتماعی از جمله ابزارهایی است که دشمن برای تضعیف کشور به کار می‌گیرد.

ضرورت هوشیاری در برابر شایعات و تحریف واقعیت‌ها

مرادی با اشاره به انتشار اخبار جعلی و شایعات در فضای رسانه‌ای کشور گفت: حجم بالای اخبار غیرواقعی و بازتاب گسترده برخی شایعات نشان می‌دهد که جامعه باید بیش از گذشته در برابر جنگ شناختی هوشیار باشد.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با بزرگ‌نمایی مشکلات و وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، مردم را به این باور برساند که کشور در بن‌بست قرار گرفته و راهی برای عبور از مشکلات وجود ندارد؛ در حالی که تشخیص واقعیت از تبلیغات و اخبار کذب، نیازمند بصیرت و آگاهی عمومی است.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط حساس کشور خاطرنشان کرد: هنگامی که کشور به‌طور هم‌زمان در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماتیک با فشار مواجه است، ایجاد اختلاف و شکاف اجتماعی می‌تواند زمینه را برای تحقق اهداف دشمن فراهم کند.

مقابله با فساد و ناکارآمدی، ضرورتی برای حفظ اعتماد عمومی

مرادی با تأکید بر ضرورت برخورد با تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در شرایط بحرانی اظهار کرد: انسجام ملی به معنای کنار گذاشتن نظارت نیست و نباید اجازه داد برخی افراد از شرایط جنگی برای منافع شخصی و فشار بیشتر بر معیشت مردم سوءاستفاده کنند.

وی افزود: مسئولان باید در کنار انجام وظایف خود، نسبت به مشکلات مردم پاسخ‌گو باشند؛ چراکه عملکرد نامناسب، قصور و کوتاهی برخی مدیران می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند و فاصله میان مردم و مسئولان را افزایش دهد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها گفت: برخورد با فساد و ناکارآمدی و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره اقدامات مثبت مسئولان، در حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد مردم نقش مهمی دارد.

مرادی تأکید کرد: مردم ایران در شرایط دشوار نیز پای کار کشور و نظام ایستاده‌اند و شایسته‌اند که مسئولان با تلاش بیشتر، مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان را کاهش دهند.

مجلس در کنار مردم و در مسیر پیگیری مطالبات

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اقدامات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس در شرایط اخیر، در کنار حمایت از کشور و نیروهای مسلح، فعالیت‌های تقنینی و نظارتی خود را ادامه داده است.

مرادی افزود: جلسات مجلس، کمیسیون‌ها و نشست‌های نظارتی با هدف پیگیری مسائل کشور برگزار شده و نمایندگان نیز از ابزارهای قانونی خود برای مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از کشور نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات باشد، گفت: حفظ انسجام ملی و انجام وظایف نظارتی دو موضوع مکمل یکدیگر هستند و نمایندگان باید با پیگیری مطالبات مردم، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اهمیت معیشت مردم خاطرنشان کرد: حفظ منافع ملی، عزت کشور و توان بازدارندگی در کنار توجه به نیازهای اقتصادی مردم باید از اولویت‌های اصلی مسئولان باشد.

انسجام مردم کردستان، پاسخی به محاسبات دشمن

مرادی با قدردانی از حضور مردم استان کردستان در تجمعات شبانه گفت: مردم این استان با وجود تفاوت‌های قومی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، در شرایط حساس کشور انسجام و همبستگی خود را حفظ کرده‌اند.

وی افزود: دشمن تلاش داشت با بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی، زمینه تضعیف وحدت داخلی را فراهم کند، اما حضور مردم و حمایت آنان از کشور نشان داد که این محاسبات به نتیجه نرسیده است.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از برگزارکنندگان تجمعات شبانه، نیروهای اجرایی، فعالان مردمی و افرادی که بدون چشمداشت در این برنامه‌ها مشارکت داشته‌اند، اظهار کرد: استمرار این حضور حاصل تلاش مجموعه‌ای از مردم و عوامل اجرایی است که بسیاری از آنان بدون دیده شدن، مسئولیت خود را انجام داده‌اند.

مرادی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و دیگر شهدای کشور، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت امید اجتماعی، رسیدگی به مشکلات مردم و مقابله هوشمندانه با جنگ شناختی دشمن تأکید کرد.