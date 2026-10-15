دادستان رفسنجان: آرامش شبانه مردم خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام جعفری‌زاده، پنجشنبه شب در حاشیه اجرای این طرح در بلوار طالقانی رفسنجان، با اشاره به مطالبات مردمی درباره مزاحمت برخی خودروها و موتورسیکلت‌ها اظهار کرد: حفظ نظم عمومی و صیانت از آرامش و آسایش شهروندان، به‌ ویژه در ساعات پایانی شب، از اولویت‌های دستگاه قضائی است و با رفتارهای مخل نظم عمومی برخورد قاطع خواهد شد.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در این مرحله از طرح افزود: عملیات در دو نقطه از شهر اجرا شد که تا زمان اعلام گزارش، ۹ دستگاه وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت توقیف و پنج نفر نیز بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان با بیان اینکه برای افراد بازداشت‌شده پرونده قضائی تشکیل شده و این افراد به دادسرا اعزام خواهند شد ادامه داد: همچنین وسایل نقلیه توقیف‌ شده تا یک ماه آینده رفع توقیف نخواهند شد.

جعفری‌زاده، با اشاره به حضور میدانی نیروهای بسیج در کنار عوامل انتظامی، این همکاری را از ویژگی‌های اجرای مرحله اخیر طرح برشمرد و گفت: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان و جانشین فرمانده انتظامی شهرستان در جریان اجرای عملیات، در کنار نیروهای انتظامی حضور داشتند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح در شب‌های آینده گسترش خواهد یافت، تصریح کرد: در مراحل بعدی، اجرای هم‌زمان طرح در شش تا هفت نقطه شهر و حتی مناطق بیشتری در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان با تأکید بر اینکه مطالبات شهروندان مبنای تداوم این اقدامات است، خاطرنشان کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت عمومی و افزایش آرامش مردم اجرا می‌شود و تا زمانی که مزاحمت‌های این‌چنینی و نارضایتی‌های ناشی از آن به حداقل برسد، در سطح شهر ادامه خواهد داشت.

جعفری‌زاده، تأکید کرد: با افرادی که نظم عمومی را مختل کنند یا با انجام حرکات نمایشی و رفتارهای مخاطره‌آمیز در ساعات پایانی شب، آرامش شهروندان را بر هم بزنند، قاطعانه برخورد می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم اجرای طرح و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه ارتقای امنیت عمومی و افزایش احساس آرامش و آسایش شهروندان در رفسنجان فراهم شود.