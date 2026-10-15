به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک سردار سرتیپ پاسدار سیدمجید ابن الرضا به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار به این شرح است:

«فرارسیدن روز پرستار، سالروز گرامیداشت ولادت باسعادت عقلیه بنی هاشم، پیام رسان عاشورا و پرستار کربلا، حضرت زینب کبری (س)، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از انسان‌هایی است که با تخصص، تعهد، صبوری و روحیه ایثار، مرهم آلام بیماران و تکیه‌گاه خانواده‌های آنان در دشوارترین لحظات زندگی هستند.

پرستاری، فراتر از یک حرفه تخصصی است و جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری انسانی و تعهد به حفظ جان و ارج نهادن به کرامت انسان‌هاست؛ رسالتی که اهمیت آن در روزهای دشوار، بحران و جنگ، بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود. در میهن عزیزمان آزمون های دشوار همانند دوران دفاع مقدس ۸ ساله ، دوران فراگیری بیماری کرونا و تقدیم شهدای راه سلامت موید این ادعا است . در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، نیز پرستاران و کادر درمان با حضور مستمر و شبانه‌روزی در مراکز درمانی، در شرایطی دشوار و پرمخاطره، به رغم وجود خطرات فراوان به خدمت‌رسانی به مجروحان و آسیب‌دیدگان ادامه دادند و با ایستادگی، پایمردی و پایداری و فداکاری خود، جلوه‌ای ماندگار و زرین از تعهد حرفه‌ای و انسانی را در تاریخ به نمایش گذاشتند.

در این میان، همکاران پرتلاش و خدمتگزار پرستارمان در بیمارستان شهید دکتر چمران وزارت دفاع به همراه سایر کادر زحمت کش درمان با تلاش خستگی‌ناپذیر و حضور مسئولانه در روزهای جنگ، نقشی ارزشمند در مراقبت از بیماران و مجروحان ایفا کردند. تلاش‌های آنان یادآور این حقیقت است که در کنار مجاهدت مدافعان امنیت و تمامیت ارضی کشور، ایثارگران عرصه سلامت نیز با مراقبت از جان انسان‌ها، سهمی مهم در عبور جامعه از روزهای دشوار بر عهده دارند.

بی‌تردید، آنچه در چنین شرایطی به بیماران و مجروحان امید می‌بخشد، تنها دانش و مهارت پزشکی نیست؛ بلکه آرامش‌بخشی، همدلی، صبوری و روحیه فداکاری پرستارانی است که حتی در اوج خستگی و فشار کاری و کمبودها و نارسایی ها مسئولیت خود را با وجدان حرفه‌ای و احساس مسئولیت نسبت به هم‌وطنان دنبال می‌کنند.

اینجانب ضمن تبریک روز پرستار به تمامی پرستاران پرتلاش کشور، به‌ویژه پرستاران و کادر درمان بیمارستان شهید دکتر چمران، از مجاهدت‌ها و خدمات ارزشمند آنان در روزهای عادی و شرایط دشوار جنگ قدردانی می‌کنم و برای این عزیزان، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

ضمن استعانت از درگاهی الهی برای علو درجات شهدای سلامت بویژه پرستاران شهید ، امید است با پاسداشت جایگاه پرستاران و تقویت حمایت از سرمایه انسانی حوزه سلامت، زمینه ارتقای خدمات درمانی و استمرار خدمت‌رسانی شایسته به مردم بیش از پیش فراهم شود.»