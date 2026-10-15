اسماعیلی: توان دفاعی ایران در کنار حضور مردم عامل بازدارندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، صیاد اسماعیلی، شامگاه پنجشنبه در دویست‌وبیست‌ونهمین تجمع شبانه مردم لنگرود، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تداوم حضور مردم در میدان، اظهار کرد: امروز ایران اسلامی پیروز میدان است و استمرار این مسیر به مقاومت، ایستادگی و حضور مردم در صحنه نیاز دارد.

فرمانده دفاع مقدس، با اشاره به روحیه ایثار و فداکاری مردم در دوران دفاع مقدس افزود: همان‌گونه که در سال‌های جنگ تحمیلی، مردم همه داشته‌های خود را برای پیروزی انقلاب اسلامی در برابر دشمنان به میدان آوردند، امروز نیز شاهد تداوم این روحیه در میان مردم هستیم.

اسماعیلی با اشاره به روایت ایثارگری فردی که پس از از دست دادن همسر، فرزندان و دیگر اعضای خانواده‌اش در حمله موشکی، طلا و جواهرات باقی‌مانده از آنان را برای کمک به نظام جمهوری اسلامی اهدا کرده بود، گفت: این روحیه نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی همچنان در جامعه زنده است.

وی با استناد به سخنی منسوب به امیرالمؤمنین علی(ع) درباره فرجام ستمگران، تصریح کرد: پیروزی مظلومان، چهره واقعی دشمنان و استکبار جهانی را آشکار می‌کند و تحقق این وعده، نیازمند مقاومت و ایستادگی در مسیر حق است.

این فرمانده دفاع مقدس با اشاره به احتمال حمله مجدد آمریکا به ایران، حضور مردم در میدان و توان موشکی کشور را از عوامل بازدارنده دانست و بیان کرد: دشمن از توان موشکی ایران و ظرفیت‌های دفاعی کشور آگاه است و همین اقتدار در کنار حضور مردم، محاسبات دشمن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اسماعیلی با اشاره به آمادگی نیروهای سپاه برای دفاع از کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح تا آخرین قطره خون برای دفاع از ایران اسلامی ایستادگی می‌کنند و توانمندی‌های کشور در حوزه موشکی، پهپادی و پدافندی نیز با قدرت در حال توسعه است.

حضور مردم، پشتوانه اقتدار کشور است

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه، به سخنی از شهید حاج مهدی باکری اشاره کرد و گفت: باید آن‌قدر تلاش کنیم که خستگی از ما خسته شود؛ چراکه در مسیر دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها، نباید تسلیم خستگی شد.

تبیین و جهاد فرهنگی، وظیفه همگانی است

این فرمانده دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت جهاد فرهنگی و تبیین، اظهار کرد: امروز همه اقشار جامعه، از نوجوانان و دانشگاهیان تا علما و فعالان فرهنگی، وظیفه دارند با روشنگری و تبیین واقعیت‌ها، در برابر جنگ روانی و تبلیغات دشمن ایستادگی کنند.

اسماعیلی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر اخبار و تحلیل‌های منتشرشده در فضای مجازی افزود: انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها می‌تواند موجب آشفتگی و تفرقه در جامعه شود؛ ازاین‌رو، مردم باید اخبار را از منابع معتبر دنبال کنند.