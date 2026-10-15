به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم محله شهر قائم قم با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: ایستادگی و همبستگی مردم ایران در دوران جنگ و شرایط کنونی، نقش مؤثری در تقویت جبهه مقاومت داشته و مانع از دستیابی دشمن به اهداف مورد نظرش شده است.



وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فشارهای اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی افزود: تداوم فشارها و محاصره اقتصادی با هدف دشوارتر کردن شرایط معیشتی مردم و ایجاد نارضایتی در جامعه دنبال می‌شود، اما حضور آگاهانه مردم و حفظ انسجام ملی، این تلاش‌ها را با ناکامی مواجه کرده است.



استاندار قم با بیان اینکه حضور مردم در میدان از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تقویت روحیه رزمندگان بوده است، خاطرنشان کرد: مردم ایران در دوران جنگ با پشتیبانی و ایستادگی خود به تقویت روحیه نیروهای مدافع کشور کمک کردند و امروز نیز با حفظ وحدت و همدلی، نقش مهمی در مقابله با اهداف دشمن ایفا می‌کنند.



بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی تصریح کرد: حضور مردم در صحنه و همراهی آنان در شرایط مختلف، ظرفیت مهمی برای عبور از فشارها و مقابله با توطئه‌هایی است که با هدف تضعیف جامعه دنبال می‌شود.



مسئولان در میان مردم حضور یابند



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال مطالبات عمومی گفت: ارتباط مستقیم با مردم باید در دستور کار مسئولان قرار داشته باشد و مدیران لازم است با حضور در محلات، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات شهروندان قرار بگیرند.



استاندار قم با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی مسئولان به مردم افزود: مدیران علاوه بر ارائه توضیحات لازم درباره شرایط موجود، باید فرصت گفت‌وگو با شهروندان را فراهم کنند و با شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنان، زمینه پیگیری مسائل را فراهم آورند.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در اجتماعات مردمی فرصتی برای آگاهی از مشکلات واقعی شهروندان و بررسی موضوعاتی است که در سطح محلات با آن مواجه هستند و این ارتباط باید با پیگیری عملی مطالبات همراه باشد.



وی با تأکید بر لزوم توجه به مسائل محلی اظهار کرد: مسئولان باید در حد توان و در چارچوب امکانات موجود برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و پیگیری مطالبات و مسائل محلات را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.



استاندار قم همچنین بر استمرار حضور مدیران در اجتماعات مردمی تأکید کرد و خواستار توجه به دغدغه‌های شهروندان و تلاش برای رسیدگی به مشکلات آنان شد.