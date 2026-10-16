پرستاری هنری متعالی برای التیام جسم و روح

باقر باقرزاده،ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) به‌عنوان روز پرستار، ادای احترام به پرستارانی است که مهربانی‌شان مرهمی برای بیماران و تلاش‌شان وسیله‌ای برای بازگشت دوباره نعمت بزرگ سلامتی به آنان است.

پرستاری؛ هنری متعالی فراتر از یک تخصص

وی افزود: پرستاری نه یک تخصص و نه یک شغل، بلکه هنری متعالی است که در آن هنرمند، آلام بیمار را مرهم می‌نهد و زخم‌های جسم و روح بیمار را التیام می‌بخشد.

قدردانی از پرستاران و سفیران سلامت سرعین

فرماندار سرعین گفت: ضمن تبریک میلاد با سعادت الگوی صبر و عشق و ایثار، حضرت زینب (س)، از زحمات و تلاش‌های ارزنده تمامی پرستاران و سفیران سلامت شهرستان سرعین تقدیر و تشکر می‌نمایم. با درود به روان پاک شهدای پرستار مدافع سلامت، توفیق و ارتقای روزافزون مقام و منزلت پرستاران صبور و گران‌قدر را از درگاه خداوند متعال مسالت می‌نمایم.