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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۱

خرابکاری در خطوط آبرسانی آب ۲۴ روستای دشتیاری را مختل کرد

خرابکاری در خطوط آبرسانی آب ۲۴ روستای دشتیاری را مختل کرد

زاهدان- تخریب و آتش‌زدن بخش‌هایی از خطوط انتقال آب در دشتیاری، تأمین آب شرب ۸۰۰۰ نفر در ۲۴ روستا را با اختلال مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار سرابندی معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: در پی این اقدامات، بخشی از خط انتقال آب عارف‌آباد–نوبندیان تخریب و قسمتی از خط آبرسانی روستاهای دلگان‌ها و هلگداری سوزانده شده است.

سرابندی با اشاره به آسیب واردشده به خطوط پلی‌اتیلن و انشعاب از خط انتقال اصلی فولادی افزود: تخریب این تأسیسات، جریان آب را در مناطق تحت پوشش مختل کرده و دسترسی خانوارهای روستایی به آب شرب را تحت تأثیر قرار داده است.

وی بیان کرد: بهای تخریب زیرساخت‌های آب را مردم می‌پردازند؛ مردمی که دسترسی به آب شرب، به پایداری همین تأسیسات وابسته است.

کد مطلب 6979164

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