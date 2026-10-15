خرابکاری در خطوط آبرسانی آب ۲۴ روستای دشتیاری را مختل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار سرابندی معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: در پی این اقدامات، بخشی از خط انتقال آب عارف‌آباد–نوبندیان تخریب و قسمتی از خط آبرسانی روستاهای دلگان‌ها و هلگداری سوزانده شده است.

سرابندی با اشاره به آسیب واردشده به خطوط پلی‌اتیلن و انشعاب از خط انتقال اصلی فولادی افزود: تخریب این تأسیسات، جریان آب را در مناطق تحت پوشش مختل کرده و دسترسی خانوارهای روستایی به آب شرب را تحت تأثیر قرار داده است.

وی بیان کرد: بهای تخریب زیرساخت‌های آب را مردم می‌پردازند؛ مردمی که دسترسی به آب شرب، به پایداری همین تأسیسات وابسته است.