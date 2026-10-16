خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- زنان در بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی با این پرسش روبه‌رو هستند که سهم واقعی آنان در تصمیم‌گیری، بیان دیدگاه‌ها و شکل‌دادن به تحولات جامعه تا کجاست. حضور زنان در خانواده، محیط کار، عرصه‌های فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی، زمانی به اثرگذاری واقعی تبدیل می‌شود که توانایی و صدای آنان نیز به رسمیت شناخته شود؛ مسئله‌ای که بررسی جایگاه زن را از سطح ستایش‌های مناسبتی فراتر می‌برد و به نسبت میان باورهای فرهنگی، مسئولیت اجتماعی و فرصت‌های مشارکت می‌کشاند.

در تاریخ اسلام، زندگی حضرت زینب کبری(س) نمونه‌ای از چنین حضوری است. پس از واقعه کربلا، نقش او به همراهی با کاروان اسرا محدود نماند؛ سخنانش در کوفه و شام، روایت رسمی حاکمان از واقعه را به چالش کشید و پیام عاشورا را از محدوده میدان نبرد فراتر برد. اهمیت این نقش، تنها در صبر و استقامت او نیست، بلکه در توانایی‌اش برای سخن گفتن در برابر قدرت، تحلیل شرایط و آگاه‌کردن جامعه نیز دیده می‌شود.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اول اردیبهشت ۱۳۸۹، با اشاره به این جایگاه تأکید کردند: «این حادثه نشان داد که زن در حاشیه‌ی تاریخ نیست؛ زن در متن حوادث مهم تاریخی قرار دارد.» این نگاه، زمینه‌ای برای بازخوانی نقش حضرت زینب(س) و طرح این پرسش فراهم می‌کند که جامعه امروز چگونه می‌تواند از تأکید بر شأن و منزلت زنان، به فراهم‌کردن زمینه حضور آگاهانه و مؤثر آنان در عرصه‌های اجتماعی برسد.

زینب(س)؛ کنشگری در شرایط محدود

فاطمه محمدی، کارشناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بازخوانی زندگی حضرت زینب(س) از این جهت اهمیت دارد که نقش‌آفرینی او در شرایطی شکل گرفت که واقعه کربلا با شهادت امام حسین(ع) و یارانش به پایان نظامی رسیده بود، اما پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن همچنان ادامه داشت. در چنین شرایطی، سخن گفتن، تبیین آنچه رخ داده بود و مقابله با تحریف روایت واقعه، به بخشی از مسئولیت او تبدیل شد.

وی ادامه داد: خطبه‌های حضرت زینب(س) در کوفه و شام را می‌توان در چارچوب همین مسئولیت فهمید، او صرفاً شاهد یک واقعه نبود، بلکه درباره معنای آن سخن گفت و اجازه نداد روایت صاحبان قدرت، تنها روایت باقی‌مانده از کربلا باشد. در این برداشت، اثرگذاری اجتماعی الزاماً به حضور در جایگاه رسمی قدرت وابسته نیست؛ گاهی توان تحلیل، انتخاب موضع و انتقال روشن پیام، مسیر فهم یک واقعه را تغییر می‌دهد.

محمدی معتقد است که این وجه از شخصیت حضرت زینب(س) در کنار صبر و استقامت او اهمیت دارد. صبر در اینجا به معنای سکوت در برابر ظلم یا کناره‌گیری از مسئولیت نیست؛ استقامتی است که با آگاهی و اقدام همراه می‌شود. همین پیوند میان پایداری و کنشگری است که می‌تواند سیره ایشان را از یک روایت صرفاً تاریخی به موضوعی برای تأمل اجتماعی تبدیل کند.

صبر؛ فضیلت فردی یا مسئولیت اجتماعی

رضا احمدی از دیگر کارشناسان دینی و مذهبی است که در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بازخوانی سیره حضرت زینب(س)، صبر از مفاهیمی است که گاه به‌تنهایی مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ حال آنکه جداکردن صبر از آگاهی، موضع‌گیری و مسئولیت‌پذیری، تصویر کاملی از نقش تاریخی ایشان به دست نمی‌دهد. آنچه در حوادث پس از عاشورا برجسته است، تنها تحمل رنج نیست؛ نحوه مواجهه با شرایط، حفظ انسجام پیام و ایستادگی در برابر تحریف نیز بخشی از این نقش به شمار می‌رود.

وی افزود: این تمایز در مواجهه امروز با مسائل زنان نیز اهمیت دارد. تأکید بر صبر و فداکاری زنان، اگر با توجه به حقوق، نیازها و ظرفیت‌های آنان همراه نباشد، ممکن است ناخواسته به این برداشت بینجامد که تحمل دشواری‌ها وظیفه‌ای همیشگی و بی‌پایان است. در مقابل، نگاه مسئولانه به جایگاه زن، هم ارزش پایداری را به رسمیت می‌شناسد و هم بر ضرورت اصلاح شرایط ناعادلانه تأکید می‌کند.

احمدی بر این باور است که زنی که با دشواری‌های اقتصادی، مسئولیت‌های خانوادگی یا محدودیت‌های شغلی روبه‌روست، صرفاً به توصیه برای صبوربودن نیاز ندارد؛ دسترسی به فرصت‌های عادلانه، حمایت اجتماعی و امکان مشارکت مؤثر نیز بخشی از پاسخ جامعه به مسائل اوست. به همین دلیل، پیوند دادن سیره حضرت زینب(س) با زندگی امروز، زمانی معنا پیدا می‌کند که از توصیف فضیلت‌های فردی به بررسی مسئولیت‌های جمعی نیز برسد.

میلاد حضرت زینب(س)؛ فرصتی برای بازخوانی یک مسئولیت

میلاد حضرت زینب کبری(س) فرصتی برای بازخوانی جایگاه زنی است که در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اسلام، از همراهی با یک کاروان رنج‌دیده فراتر رفت و به یکی از چهره‌های اثرگذار در تبیین واقعه عاشورا تبدیل شد. اهمیت این نقش، تنها در ماندگاری نام او نیست؛ در مسئولیتی است که در برابر تحریف، فراموشی و روایت یک‌سویه از حقیقت بر عهده گرفت.

بازخوانی این سیره، در نهایت پرسشی فراتر از یک مناسبت مذهبی پیش می‌کشد: جامعه‌ای که از نقش تاریخی زنان سخن می‌گوید، تا چه اندازه برای حضور مؤثر آنان در زمان حال زمینه فراهم کرده است؟ پاسخ به این پرسش نه با ستایش صرف، بلکه با بررسی فرصت‌های واقعی، موانع اجتماعی و کیفیت مشارکت زنان روشن می‌شود.

حضرت زینب(س) در حافظه دینی، شخصیتی است که پس از پایان نبرد، مسئولیت ادامه پیام را بر عهده گرفت. یادآوری این نقش می‌تواند فرصتی باشد برای آنکه مسئله زنان نیز از سطح تعارف‌ها و تجلیل‌های مناسبتی عبور کند و به گفت‌وگویی جدی درباره توانایی‌ها، حقوق، مسئولیت‌ها و امکان اثرگذاری آنان در جامعه برسد