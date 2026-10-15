https://mehrnews.com/x3dkN2 ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۳ کد مطلب 6979168 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۳ انهدام باند قاچاقچیان سلاح در نوار مرزی سیستان و بلوچستان زاهدان- سخنگوی فراجا از کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات جنگی در نوار مرزی سیستان و بلوچستان خبر داد. دریافت 10 MB کد مطلب 6979168 کپی شد مطالب مرتبط خرابکاری در خطوط آبرسانی آب ۲۴ روستای دشتیاری را مختل کرد علمای اهلسنت: حرمت زن و چادر در فرهنگ بلوچستان جایگاه ویژه دارد شهادت بانوان وحافظان امنیت خللی در وحدت سیستانوبلوچستان ایجاد نمیکند برچسبها مرزبانی سیستان و بلوچستان زاهدان سلاح مواد مخدر
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