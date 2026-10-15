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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۳

انهدام باند قاچاقچیان سلاح در نوار مرزی سیستان و بلوچستان

انهدام باند قاچاقچیان سلاح در نوار مرزی سیستان و بلوچستان

زاهدان- سخنگوی فراجا از کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات جنگی در نوار مرزی سیستان و بلوچستان خبر داد.

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کد مطلب 6979168

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