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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۳

رحمانی: روستای تاریخی حسنلو از ظرفیت‌ های ارزشمند رونق گردشگری است

رحمانی: روستای تاریخی حسنلو از ظرفیت‌ های ارزشمند رونق گردشگری است

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی منطقه گفت: روستای تاریخی حسنلو از ظرفیت‌ های ارزشمند رونق گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات روستای گردشگری حسنلو،با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی منطقه گفت: پس از تکمیل و افتتاح بارگاه شمس تبریزی، تپه تاریخی حسنلو و روستای گردشگری آن در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به پیشینه تمدنی چند هزارساله حسنلو و جام زرین مشهور آن، افزود: اقدامات انجام شده تاکنون متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این منطقه نبوده و تهیه طرح جامع کارشناسی برای توسعه گردشگری، ساماندهی روستا و تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی ضرورت دارد.

رحمانی همچنین با تأکید بر رفع موانع موجود در مسیر ثبت جهانی روستای حسنلو و مسجد جامع ارومیه، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که برای احیای دریاچه ارومیه تلاش می‌کنیم، باید در حفاظت، معرفی و صیانت از میراث تاریخی و ملی استان نیز اهتمام جدی داشته باشیم.

استاندار آذربایجان‌ غربی از برنامه‌ریزی برای افتتاح فاز نخست طرح توسعه روستای حسنلو و پیگیری فاز دوم آن نیز خبر داده و افزود: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌هایی نظیر راه دسترسی، سرویس‌های بهداشتی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز عرضه صنایع‌دستی و خدمات فرهنگی از نیازهای اساسی منطقه است.

رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی سد و تالاب حسنلو برای توسعه گردشگری و ورزش روئینگ، اضافه کرد: از توان دستگاه‌های اجرایی و جذب سرمایه‌گذار برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای منطقه استفاده خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، افزود: حسنلو از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان است و باید با برنامه‌ریزی جامع و اقدامات عملی، زمینه رونق گردشگری، معرفی شایسته این میراث ارزشمند و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کنیم.

روستای حسنلو به دلیل همجواری با تپه باستانی حسنلو با قدمتی چند هزارساله و برخورداری از جاذبه‌های طبیعی پیرامونی از جمله تالاب حسنلو، از ظرفیت‌های مهم گردشگری تاریخی و طبیعی آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.

ساماندهی بافت روستای حسنلو، بهسازی معابر و حفظ هویت بومی و تاریخی آن در راستای توسعه گردشگری و آماده‌سازی برای معرفی در سطح بین‌المللی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6979169

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
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      با تشکر، تجارت و بازار نقش مهمی در جذب گردشگران دارد مثلا میتوان بازاری مانند بازار کندوان را در انجا ایجاد نمود.

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