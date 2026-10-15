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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۷

توسعه زیرساخت‌ های گردشگری روستای حسنلو در اولویت قرار دارد

توسعه زیرساخت‌ های گردشگری روستای حسنلو در اولویت قرار دارد

ارومیه - استاندار آذربایجان‌غربی توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستای حسنلو را از اولویت‌های استان عنوان کرده و گفت: پس از مجموعه شمس تبریزی، روستای حسنلو از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از تالاب و سد حسنلو، با اشاره به قرار گرفتن مسجد جامع ارومیه و محوطه تاریخی تپه حسنلو در مسیر ثبت جهانی یونسکو، افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته به این آثار توجه کافی نشده و کندی اقدامات، اخطارهایی را از سوی یونسکو به دنبال داشته است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ های طبیعی و گردشگری منطقه حسنلو، خاطرنشان کرد: با سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت ‌های لازم، می‌توان این منطقه را به مقصد گردشگری و حتی محل برگزاری اردوهای تیم ملی روئینگ تبدیل کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی از ایجاد امکانات اولیه و آغاز واگذاری مسئولیت به بنیاد مسکن نیز خبر داده و افزود: برای احیای کامل تالاب حسنلو و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری زمان‌بندی مشخصی تعیین خواهد شد.

رحمانی همچنین با اشاره به تکمیل و بهره‌برداری از بارگاه شمس تبریزی در خوی، اضافه کرد: با همان همت، توسعه روستای حسنلو و آماده‌سازی منطقه گردشگری پیرامون آن را دنبال می‌کنیم تا کم‌توجهی‌های گذشته جبران شده و این ظرفیت ارزشمند در اختیار مردم قرار گیرد.

وی همراهی مردم و به‌ویژه ساکنان روستاهای منطقه را امیدبخش دانسته و افزود: در یک سال گذشته علیرغم محدودیت منابع، اقدامات خوبی انجام شده و با همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم، توسعه و احیای منطقه حسنلو با جدیت ادامه خواهد یافت.

سد حسنلو از زیرساخت‌های مهم آبی منطقه و تالاب حسنلو نیز از زیستگاه‌های ارزشمند پرندگان آبزی و کنارآبزی و از تالاب‌های اقماری حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که حفاظت و احیای آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

کد مطلب 6979171

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