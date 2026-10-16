علیرضا جزءقاسمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم تنش آبی در استان تهران اظهار کرد: استان تهران پنج سال خشکسالی را پشت سر گذاشته و با وجود بهبود نسبی بارندگی‌ها در کشور، میزان بارش‌های تهران همچنان ۳۶ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بازچرخانی آب را یکی از راهکارهای اساسی برای عبور از بحران کم‌آبی دانست و افزود: امسال چهار تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب با مجموع ظرفیت سالانه ۱۱۸ میلیون مترمکعب پساب در استان تهران افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه پساب تصفیه‌شده ظرفیت مهمی برای تأمین آب مورد نیاز صنعت، کشاورزی و فضای سبز است، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بازچرخانی آب تأکید کرد.

جزءقاسمی در ادامه با تقدیر از ورود شهرداری صفادشت به سرمایه‌گذاری در حوزه فاضلاب و بازچرخانی آب گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در غرب استان تهران، ورود شهرداری صفادشت به این حوزه است که به‌صورت ویژه در زمینه بازچرخانی آب فعالیت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت الگوبرداری سایر شهرداری‌ها از این اقدام افزود: شهرداری‌های ملارد و شهریار نیز باید با جدیت وارد این حوزه شوند؛ چراکه استفاده از پساب تصفیه‌شده می‌تواند ضمن کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، نیاز آبی فضای سبز شهری و صنایع را تأمین کند.

مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به آمادگی این شرکت برای همکاری با شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها می‌توانند از طریق دریافت پساب تصفیه‌شده، تصفیه فاضلاب خام یا انعقاد قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری، در تأمین پایدار آب مورد نیاز خود مشارکت کنند.

جزءقاسمی در پایان تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، جایگزینی پساب به‌جای آب متعارف در مصارف غیرشرب، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای آینده شهرهای استان تهران است.