انصارالله: عربستان باید پاسخگوی کشتار غیرنظامیان در یمن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با درخواست برای انجام تحقیقاتی جامع، بی‌طرفانه و مستقل درباره جنگ عربستان علیه این کشور، اعلام کرد که جنگ، محاصره و ممانعت از دسترسی مردم به غذا، دارو و سفر درمانی، به جان‌باختن یک میلیون و ۴۰۰ هزار غیرنظامی منجر شده است.

وی با بیان اینکه ائتلاف سعودی، مسئول پیامدهای جنگ علیه یمن است، گفت: ۳۰۰ هزار یمنی نیز در حملات هوایی و بمباران‌ها طی جنگ چندین ساله با عربستان جان خود را از دست داده‌اند.

الفرح با خطاب قرار دادن ائتلاف سعودی، تأکید کرد که این ائتلاف باید به جنگ علیه یمن پایان دهد یا با پیامدهای آنچه آغاز کرده است، روبه‌رو شود.