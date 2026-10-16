عقیله بنی هاشم تجسم صبر و بصیرت؛روایتی از سیره بانوی بزرگ کربلا

خبرگزاری مهر- گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س)، بانوی بزرگ صبر و بصیرت، یادآور طلوع شخصیتی است که در مکتب اهل‌بیت(ع) به قله‌های ایمان، معرفت و فضیلت دست یافت و نامش با شجاعت، عفاف و پاسداری از حقیقت پیوند خورد.



ایشان که در دامان امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) پرورش یافتند، با سیره‌ای سرشار از معنویت و مسئولیت‌پذیری، الگویی ماندگار برای زنان و مردان مسلمان شدند و نشان دادند که بزرگی انسان در پایبندی به ارزش‌های الهی و ایستادگی در مسیر حق معنا پیدا می‌کند.



سالروز ولادت حضرت زینب(س)، فرصتی برای بازخوانی ابعاد گوناگون شخصیت بانویی است که پس از واقعه عاشورا، با صلابت و آگاهی، پیام نهضت حسینی را زنده نگه داشت و در برابر تحریف حقیقت تسلیم نشد.



ایشان با برخورداری از دانش دینی، قدرت بیان، حیا و عفاف، تصویری جامع از زن مسلمان در عرصه‌های فردی و اجتماعی به نمایش گذاشتند، بانویی که در سخت‌ترین شرایط، عزت خود را حفظ کرد و با روشنگری و دفاع از حقیقت، اجازه نداد فریاد مظلومیت اهل‌بیت(ع) در هیاهوی قدرت و تبلیغات دشمن خاموش شود.



روز پرستار نیز به پاس جایگاه والای حضرت زینب(س)، به نام این بانوی بزرگ نام‌گذاری شده است تا یادآور پیوند عمیق صبر زینبی با روحیه مهرورزی، مراقبت و خدمت خالصانه به انسان‌ها باشد.

حضرت زینب کبری(س) در واقعه عاشورا و حوادث پس از آن، الگویی ماندگار از ایستادگی در برابر ظلم، بصیرت دینی و پاسداری از ارزش‌های الهی را به نمایش گذاشتند، الگویی که ابعاد مختلف آن را می‌توان در سخنان و رفتار ایشان در برابر دستگاه حاکم اموی مشاهده کرد.



یکی از جلوه‌های برجسته این ایستادگی، مواجهه حضرت زینب(س) با یزید در مجلس اوست، جایی که حاکم اموی درصدد بود مصیبت واردشده بر خاندان پیامبر اکرم(ص) را به اراده و مجازات الهی نسبت دهد و با چنین برداشتی، واقعه کربلا را نشانه‌ای از حقانیت خود جلوه دهد.



یزید با استناد به برداشتی نادرست از آیات قرآن، چنین وانمود می‌کرد که مصیبت‌های واردشده بر اهل‌بیت(ع) نتیجه اراده خداوند برای مجازات آنان است، اما حضرت زینب(س) در برابر این سخن، با آگاهی عمیق از معارف قرآنی، آیه ۱۷۸ سوره آل‌عمران را تلاوت کردند و معنای واقعی مهلت‌دادن خداوند به کافران را یادآور شدند.



در این آیه شریفه آمده است: کسانی که کفر ورزیده‌اند، نباید تصور کنند مهلتی که به آنان داده می‌شود، به سودشان است، زیرا این مهلت برای آن است که بر گناهان خود بیفزایند و در نهایت، عذابی خوارکننده در انتظار آنان خواهد بود.

حضرت زینب(س) معنای مهلت الهی را تبیین کرد



استناد حضرت زینب(س) به این آیه، پاسخی روشن به تلاش یزید برای وارونه جلوه‌دادن حقیقت بود، چراکه برخورداری ظاهری از قدرت و امکانات دنیوی، لزوماً نشانه رضایت خداوند از انسان نیست و نمی‌توان پیروزی ظاهری و برخورداری از فرصت و امکانات را معیار حقانیت دانست.



بر اساس این منطق قرآنی، ممکن است به انسان یا گروهی فرصت داده شود، اما این فرصت نه نشانه تأیید رفتارهای آنان، بلکه زمینه‌ای برای آشکارشدن حقیقت اعمال و افزایش مسئولیت و پیامدهای گناهانشان باشد.



حضرت زینب(س) با این موضع‌گیری، اجازه ندادند دستگاه اموی از شرایط ظاهری پس از واقعه عاشورا برای تحریف حقیقت استفاده کند و مصیبت خاندان پیامبر(ص) را نشانه شکست جبهه حق معرفی کند.



این رفتار نشان می‌دهد که در مواجهه با دشمن، برخورداری از شناخت دینی و توانایی تشخیص معنای درست آیات قرآن، نقشی تعیین‌کننده در دفاع از حقیقت دارد و استناد به معارف الهی می‌تواند ادعاهای نادرست را آشکار سازد.



زرق‌وبرق دنیا معیار حقانیت نیست



درسی که از ایستادگی حضرت زینب(س) در برابر یزید می‌توان دریافت، این است که انسان در شرایط دشوار نیز باید معیارهای اعتقادی و اخلاقی خود را حفظ کند و تحت تأثیر قدرت ظاهری طرف مقابل، از موضع حق عقب‌نشینی نکند.



در واقعه کربلا، اگرچه خاندان پیامبر(ص) با مصیبتی سنگین روبه‌رو شدند و در ظاهر، قدرت سیاسی و نظامی در اختیار حکومت اموی بود، اما موضع‌گیری حضرت زینب(س) نشان داد که حقیقت را نمی‌توان صرفاً با معیار پیروزی نظامی یا برخورداری از امکانات دنیوی سنجید.



این نگاه، انسان را از وابستگی به ظواهر بازمی‌دارد و توجه او را به ارزش‌هایی معطوف می‌کند که با گذشت زمان و تغییر شرایط، اعتبار خود را از دست نمی‌دهند.

حیا و عفاف در سیره اجتماعی حضرت زینب(س)



از دیگر ابعاد برجسته شخصیت حضرت زینب(س)، توجه به حیا و عفاف در عرصه حضور اجتماعی است، ویژگی‌ای که در کنار شجاعت، بصیرت و قدرت بیان ایشان، تصویری جامع از شخصیت آن بانوی بزرگ اسلام ارائه می‌دهد.



حضرت زینب(س) در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اسلام، مسئولیت دفاع از حقیقت و انتقال پیام عاشورا را بر عهده داشتند و در عین حال، حیا و عفاف در رفتار ایشان جایگاهی برجسته داشت.

سیره حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که شجاعت در بیان حقیقت، ایستادگی در برابر ظلم و پایبندی به اصول اخلاقی، ابعاد جداگانه‌ای از شخصیت انسان نیستند، بلکه می‌توانند در کنار یکدیگر معنا پیدا کنند و الگویی برای رفتار فردی و اجتماعی باشند.

صبر زینبی، الگوی ایستادگی در برابر سختی‌ها و حفظ عزت انسان است

حجت‌الاسلام حبیب‌الله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه معنوی حضرت زینب کبری(س) اظهار کرد: این بانوی بزرگوار با تحمل مصائب سنگین واقعه کربلا و ایستادگی در برابر دستگاه اموی، نقش مهمی در حفظ پیام عاشورا و استمرار نهضت امام حسین(ع) ایفا کرد و با شجاعت و استقامت خود اجازه نداد دشمن به اهدافش در خاموش کردن نور اهل بیت(ع) دست یابد.



وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) در ابعاد گوناگون اخلاقی و معنوی الگویی برجسته برای بشریت است، افزود: صداقت، عفاف، پاکدامنی، سخاوت، گذشت، فداکاری، ایثار، صبر و بردباری از ویژگی‌های برجسته این بانوی بزرگوار به شمار می‌رود و بررسی سیره ایشان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان در سخت‌ترین شرایط نیز بر اصول اعتقادی و اخلاقی پایبند ماند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: عظمت شخصیت حضرت زینب(س) زمانی آشکارتر می‌شود که شرایط دشوار پس از واقعه عاشورا و مصائبی را که بر خاندان پیامبر اکرم(ص) وارد شد، در نظر بگیریم، چراکه ایشان با وجود تحمل داغ عزیزان و مواجهه با اسارت، نه‌تنها استواری خود را از دست نداد، بلکه با سخنان روشنگرانه از حقیقت دین و جایگاه اهل بیت(ع) دفاع کرد.



وی با اشاره به سخنان حضرت زینب(س) در برابر یزید بیان کرد: این بانوی بزرگوار در شرایطی که دشمن تصور می‌کرد با شهادت امام حسین(ع) و یارانش می‌تواند نام و یاد خاندان پیامبر(ص) را از میان ببرد، با قاطعیت اعلام کرد که هیچ توطئه و تلاشی قادر به محو یاد اهل بیت(ع) نخواهد بود و همین موضع نشان‌دهنده عمق ایمان، معرفت و اعتماد ایشان به وعده‌های الهی است..



وی در ادامه با تبیین جایگاه صبر در آموزه‌های اسلامی گفت: صبر از مهم‌ترین ارکان زندگی ایمانی است و انسان مؤمن در مسیر بندگی خداوند، هم برای ترک گناه و هم برای انجام واجبات و مواجهه با دشواری‌ها به این ویژگی نیاز دارد.

حضرت زینب(س) با صبر خود پیام عاشورا را زنده نگه داشت



استاد حوزه علمیه قم با بازگشت به سیره حضرت زینب کبری(س) اظهار کرد: زندگی این بانوی بزرگوار نمونه‌ای برجسته از صبر در برابر مصیبت‌های سنگین است و در میان رخدادهای پس از عاشورا، پایداری ایشان در برابر داغ عزیزان، اسارت و رفتار دشمنان، جلوه‌ای کم‌نظیر از استقامت در راه خدا را به نمایش گذاشت.



وی با اشاره به سخن مشهور حضرت زینب(س) در مجلس ابن‌زیاد افزود: پاسخ این بانوی بزرگوار که در آن شرایط دشوار، رخدادهای عاشورا را جز زیبایی ندید، بیانگر نگاه توحیدی و ایمان عمیق ایشان است، چراکه با وجود همه مصائب، شهادت در راه خدا و ایستادگی بر حقیقت را شکست و پایان راه نمی‌دانست.



فرحزاد ادامه داد: حضرت زینب(س) در مجلس یزید نیز با سخنانی قاطع، دستگاه حاکم را به چالش کشید و با یادآوری جایگاه خاندان پیامبر اکرم(ص)، اجازه نداد اسارت و فشارهای دشمن به سکوت در برابر ظلم تبدیل شود.



وی با اشاره به فرازهایی از خطبه حضرت زینب(س) بیان کرد: ایشان با خطاب قرار دادن یزید، از بی‌ثمر بودن توطئه‌های او در محو نام و یاد اهل بیت(ع) سخن گفت و با این موضع‌گیری نشان داد که قدرت حقیقی تنها در اختیار ظاهری و غلبه نظامی نیست، بلکه حق و حقیقت می‌تواند با ایستادگی و روشنگری در برابر دستگاه‌های ستمگر باقی بماند.



استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ماندگاری نام و یاد اهل بیت(ع) در سخنان حضرت زینب(س)، در برابر سرنوشت تاریخی حکومت امویان و استمرار محبت مردم به خاندان پیامبر(ص)، جلوه‌ای از پایداری پیام عاشورا را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که تلاش برای خاموش کردن حقیقت، نمی‌تواند مانع ماندگاری آن در وجدان جامعه شود.

نقش حضرت زینب(س) در تداوم نهضت عاشورا برجسته است



فرحزاد با اشاره به تعبیر «شریک‌الحسین» درباره حضرت زینب(س) گفت: نقش این بانوی بزرگوار در کنار امام حسین(ع) در پاسداری از نهضت عاشورا، نقشی مهم و اثرگذار است و اگر قیام امام حسین(ع) با فداکاری و شهادت به نقطه اوج رسید، روشنگری و ایستادگی حضرت زینب(س) نیز در انتقال پیام آن به جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.



وی با اشاره به مقایسه جایگاه حضرت زینب(س) با حضرت خدیجه کبری(س) افزود: همان‌گونه که حضرت خدیجه(س) با حمایت و فداکاری خود در مسیر گسترش رسالت پیامبر اکرم(ص) نقش‌آفرینی کرد، حضرت زینب(س) نیز با حضور در سخت‌ترین مقطع تاریخ اسلام، برای حفظ پیام نهضت امام حسین(ع) ایستادگی کرد و مسئولیت بزرگی را بر عهده گرفت.

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت شناخت بیشتر ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س) اظهار کرد: سیره این بانوی بزرگوار باید از جنبه‌های گوناگون مورد توجه قرار گیرد، زیرا زندگی ایشان سرشار از درس‌هایی درباره صبر، شجاعت، عفاف، دفاع از حق، مسئولیت‌پذیری و حفظ کرامت انسانی است.



وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) در شرایطی بسیار دشوار، وظیفه خود را در دفاع از حقیقت به انجام رساند، افزود: پیام عاشورا با مجاهدت و ایثار خاندان امام حسین(ع) در تاریخ ماندگار شد و نقش حضرت زینب(س) در تبیین این پیام، بخشی جدایی‌ناپذیر از روایت تاریخی کربلا به شمار می‌رود.