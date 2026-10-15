به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن هرمز،عصر پنجشنبه در دوازدهمین جلسه شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان که با هدف انتخاب سفیران زکات و ایجاد خانه‌های زکات در روستاها برگزار شد، افزود: انتخاب سفیران زکات و ایجاد خانه‌های زکات در روستاها می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در ترویج فرهنگ زکات، جمع‌آوری منابع و هدایت آن‌ها به سمت نیازمندان را فراهم کند.

وی ادامه داد: سفیران زکات می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای خدمات‌رسانی به محرومان داشته باشد.

مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر ضرورت بازنگری در برنامه‌های اجرایی زکات، شفاف‌سازی عملکرد و تقویت اعتماد عمومی، استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی، گروه‌های مردمی و فعالان اجتماعی را در فرایند جذب و هزینه‌کرد زکات ضروری دانست.

حجت الاسلام هرمز همچنین با اشاره به نقش خانه‌های زکات در ساماندهی فعالیت‌های این حوزه، گفت: انجام امور مربوط به جذب، ثبت و هزینه‌کرد زکات از طریق خانه‌های زکات و با مشارکت سفیران زکات، از اهداف مهم شورای زکات است که می‌تواند به تسهیل فرایندها، افزایش مشارکت مردم و هدایت مؤثر منابع زکات به سمت نیازمندان کمک کند.

رشد ۳۷ درصدی جذب زکات در آذربایجان غربی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی نیز با اشاره به رشد ۳۷ درصدی جذب زکات در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: میزان زکات جمع‌آوری‌شده در آذربایجان غربی در سال گذشته به ۱۷۴ میلیارد تومان رسیده است.

مهرداد محمدزاده با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مردمی برای جمع‌آوری و مدیریت زکات افزود: امیدواریم با ایجاد خانه‌های زکات در روستاهای استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، بتوانیم از منابع و برکات خدادادی این منطقه در راستای گسترش فرهنگ زکات و حمایت هرچه بیشتر از محرومان و نیازمندان استفاده کنیم.