واژگونی پژو پارس در جاده بوکان ـ میاندوآب جان ۲ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: این حادثه بعد ازظهر به مرکز پیام اورژانس استان اعلام شد و بلافاصله کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ سیمینه برای امدادرسانی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل حادثه و ارزیابی وضعیت سرنشینان خودرو، اقدامات درمانی و امدادرسانی پیش‌بیمارستانی را آغاز کردند.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی گفت: متاسفانه یکی از سرنشینان خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باخت و مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی به بیمارستان میاندوآب انتقال یافت اما با وجود تلاش کادر درمان، وی نیز جان خود را از دست داد.

رضازاده با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز و توجه به شرایط مسیر از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث رانندگی است و رانندگان باید در ترددهای جاده‌ای با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.