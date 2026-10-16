به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه کاروان سلامت هلال‌احمر با بیش از ۵۵۰ میلیون تومان خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی و دارویی به اهالی روستای پشت‌چاه دنا خدمت‌رسانی کرد، برنامه‌ای که با هدف ارتقای سطح سلامت، محرومیت‌زدایی و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی اجرا شد و ارزش خدمات آن بیش از ۵۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

در این رابطه مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات اعزام کاروان سلامت و بشردوستانه «نذر خدمت» به روستای پشت‌چاه شهرستان دنا اظهار کرد: این کاروان با هدف خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار، کمک به ارتقای سطح سلامت جامعه و فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر اهالی مناطق دورافتاده به خدمات پزشکی و بهداشتی، در این روستا حضور یافت.

عادل رهبریان افزود: جمعیت هلال‌احمر در قالب برنامه‌های داوطلبانه و بشردوستانه خود تلاش می‌کند با اعزام تیم‌های تخصصی و درمانی به مناطق کمتر برخوردار، بخشی از نیازهای بهداشتی و درمانی ساکنان این مناطق را پاسخ دهد و زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات رایگان را فراهم کند.

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به ۲۷۰ نفر

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خدمات ارائه‌شده در جریان حضور این کاروان در روستای پشت‌چاه گفت: در این برنامه، ۱۷۰ نفر از اهالی روستا از خدمات ویزیت رایگان پزشکی بهره‌مند شدند و ۱۰۰ نفر نیز خدمات تخصصی دندانپزشکی دریافت کردند.

رهبریان ادامه داد: علاوه بر خدمات پزشکی و دندانپزشکی، ۲۵۰ قلم دارو به‌صورت رایگان در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گرفت تا بخشی از نیازهای دارویی افراد تحت پوشش این برنامه تأمین شود.

وی بیان کرد: در بخش دیگری از این برنامه، ۵۰ نفر از اهالی روستا مورد غربالگری و آزمایش تب مالت قرار گرفتند. این اقدام با هدف بررسی وضعیت سلامت افراد و کمک به شناسایی موارد احتمالی ابتلا انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: توجه به آموزش‌های اولیه امدادی و افزایش آگاهی گروه‌های مختلف جامعه نیز از بخش‌های این برنامه بود و در همین راستا، آموزش کمک‌های اولیه به دانش‌آموزان روستای پشت‌چاه ارائه شد.

ارزش ۵۵۰ میلیون تومانی خدمات کاروان سلامت

رهبریان با اشاره به ارزش خدمات ارائه‌شده در قالب کاروان سلامت و بشردوستانه «نذر خدمت» عنوان کرد: ارزش ریالی مجموع خدمات ارائه‌شده به اهالی روستای پشت‌چاه شهرستان دنا بیش از ۵۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی افزود: این خدمات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، داوطلبانه و بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ارائه شد و تلاش بر این بود که ساکنان روستا بتوانند بدون پرداخت هزینه، از خدمات موردنیاز در حوزه سلامت بهره‌مند شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت حضور تیم‌های سلامت در مناطق دورافتاده اظهار کرد: اعزام کاروان‌های سلامت علاوه بر ارائه خدمات مستقیم درمانی، فرصتی برای شناسایی بخشی از نیازهای بهداشتی و درمانی مردم مناطق کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به خدمات تخصصی است.

اعزام پزشک با موتورسیکلت آمبولانس به منطقه سخت گذر

رهبریان در ادامه با اشاره به یکی از بخش‌های قابل‌توجه این برنامه گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و دشواری دسترسی به برخی نقاط دورافتاده، پزشک کاروان با استفاده از موتورسیکلت آمبولانس به یکی از مناطق صعب‌العبور اعزام شد تا امکان رسیدگی سریع به وضعیت یک بیمار فراهم شود.

وی افزود: استفاده از موتورسیکلت آمبولانس این امکان را فراهم کرد که پزشک در زمان مناسب به محل موردنظر دسترسی پیدا کند و خدمات درمانی لازم را به بیمار ارائه دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: در مناطقی که شرایط جغرافیایی، مسیرهای دشوار یا فاصله از مراکز درمانی می‌تواند دسترسی به خدمات سلامت را با محدودیت مواجه کند، استفاده از تجهیزات و ظرفیت‌های متناسب با شرایط منطقه اهمیت زیادی دارد.

رهبریان گفت: در اجرای برنامه‌های سلامت‌محور، تلاش می‌شود علاوه بر ارائه خدمات پزشکی و دارویی، از ظرفیت‌های امدادی برای دسترسی به افراد نیازمند خدمات درمانی در نقاط دورافتاده نیز استفاده شود.

خدمت‌رسانی داوطلبانه به مناطق کم‌برخوردار

وی با اشاره به ابعاد بشردوستانه برنامه «نذر خدمت» اظهار کرد: خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار، توسعه فعالیت‌های داوطلبانه و کمک به بهبود دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی از اهداف اجرای این برنامه‌ها است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد افزود: در قالب این کاروان، خدمات مختلفی از جمله ویزیت پزشکی، دندانپزشکی، توزیع دارو، غربالگری و آموزش کمک‌های اولیه ارائه شد که هرکدام می‌تواند در پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای سلامت ساکنان منطقه مؤثر باشد.

رهبریان تصریح کرد: حضور نیروهای تخصصی و داوطلب در مناطق کم‌برخوردار، به‌ویژه روستاهایی که دسترسی به برخی خدمات درمانی برای ساکنان آنها دشوارتر است، فرصتی برای ارائه خدمات مستقیم و کاهش بخشی از مشکلات مردم در حوزه سلامت فراهم می‌کند.

وی در پایان گفت: جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از ظرفیت‌های انسانی، تخصصی و داوطلبانه خود، خدمت‌رسانی بشردوستانه به مردم را دنبال می‌کند و کاروان سلامت «نذر خدمت» نیز در همین چارچوب به روستای پشت‌چاه شهرستان دنا اعزام شد.