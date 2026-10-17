به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری مانور آزمایش دستگاه‌های تمام‌الکترونیک انتخابات در مصلای امام جعفر صادق (ع) و مصلای اهل سنت شهرستان خبر داد.



وی افزود: این مانور در راستای دستور وزارت کشور و با حضور عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، اعضای هیئت اجرایی، بخشداران و سایر دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات انجام شد.



هاشمی اظهار کرد: در جریان این مانور، دستگاه‌های تمام‌الکترونیک انتخابات آزمایش شدند و هم‌زمان، آموزش‌های لازم برای آشنایی شهروندان با نحوه کار با این دستگاه‌ها در محل دو مصلا ارائه شد.



وی با اشاره به اهمیت آمادگی عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک اظهار کرد: آشنایی با نحوه کار دستگاه‌ها و بررسی عملکرد آن‌ها پیش از برگزاری انتخابات، در آمادگی بیشتر دست‌اندرکاران این فرایند مؤثر است.



فرماندار ویژه گنبدکاووس همچنین با اشاره به حضور شهروندان در این برنامه آموزشی افزود: آموزش نحوه استفاده از دستگاه‌های تمام‌الکترونیک می‌تواند به افزایش آگاهی رأی‌دهندگان و آشنایی بیشتر آنان با فرایند رأی‌گیری کمک کند.