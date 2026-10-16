ادعای ترامپ: قصدی برای اعزام نیروی زمینی به ایران ندارم

به گزارش خبرگزاری‌ مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه «نیوزمکس»، ضمن تکرار لفاظی‌های ضد ایرانی، مدعی شد که آمریکا نیازی به استفاده از سلاح هسته‌ای ندارد.

ترامپ در این گفتگو با ادعای وجود گفتگو میان واشنگتن، مسکو و پکن درباره موضوع عاری‌سازی هسته‌ای، بدون ارائه جزئیات مشخص درباره روند مذاکرات یا زمان‌بندی احتمالی توافق، از تلاش‌های خود برای ایجاد فشار رسانه‌ای بر ایران خبر داد.

ترامپ در پاسخ به گزارش‌ها درباره احتمال استفاده از بمب‌های بسیار سنگین علیه ایران، تأکید کرد که این سلاح‌ها سلاح هسته‌ای محسوب نمی‌شوند.

وی همچنین تصریح کرد: «ما از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نخواهیم کرد و نیازی به این کار نداریم.»

وی همچنین مدعی شد که ایران خواستار توقف حملات آمریکا بوده و مذاکرات همچنان در جریان است.

رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص بحران اوکراین اظهار داشت که جنگ روسیه و اوکراین باید به زودی پایان یابد و معتقد است طرفین مایل به دستیابی به توافق هستند.

با این حال، وی با انتقاد از عملکرد زلنسکی گفت: «زلنسکی برخلاف ادعاهایش، به دنبال دستیابی به توافق نیست و برخورد با او دشوار است.»

ترامپ همچنین با اشاره به دشمنی شخصی میان پوتین و زلنسکی، دستیابی به صلح را بسیار دشوار دانست و پیشنهاد برگزاری انتخابات جدید در اوکراین را مطرح کرد.

ترامپ همچنین به تأثیر حملات اوکراین بر پالایشگاه‌های نفت روسیه بر افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد.

وی در پایان اظهار داشت که آمریکا در حال تلاش برای تولید انبوه سامانه‌های پاتریوت و موشک‌های تاماهاوک در سطوح بی‌سابقه است تا ذخایر تسلیحاتی خود را بازسازی کند.