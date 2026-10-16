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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۵:۳۸

ادعای ترامپ: قصدی برای اعزام نیروی زمینی به ایران ندارم

ادعای ترامپ: قصدی برای اعزام نیروی زمینی به ایران ندارم

رئیس‌جمهور آمریکا، در تداوم رویکرد تناقض‌گویانه و فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه تهران، مدعی شد که کشورش برنامه‌ای برای اعزام نیروی زمینی به ایران ندارد.

به گزارش خبرگزاری‌ مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه «نیوزمکس»، ضمن تکرار لفاظی‌های ضد ایرانی، مدعی شد که آمریکا نیازی به استفاده از سلاح هسته‌ای ندارد.

ترامپ در این گفتگو با ادعای وجود گفتگو میان واشنگتن، مسکو و پکن درباره موضوع عاری‌سازی هسته‌ای، بدون ارائه جزئیات مشخص درباره روند مذاکرات یا زمان‌بندی احتمالی توافق، از تلاش‌های خود برای ایجاد فشار رسانه‌ای بر ایران خبر داد.

ترامپ در پاسخ به گزارش‌ها درباره احتمال استفاده از بمب‌های بسیار سنگین علیه ایران، تأکید کرد که این سلاح‌ها سلاح هسته‌ای محسوب نمی‌شوند.

وی همچنین تصریح کرد: «ما از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نخواهیم کرد و نیازی به این کار نداریم.»

وی همچنین مدعی شد که ایران خواستار توقف حملات آمریکا بوده و مذاکرات همچنان در جریان است.

رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص بحران اوکراین اظهار داشت که جنگ روسیه و اوکراین باید به زودی پایان یابد و معتقد است طرفین مایل به دستیابی به توافق هستند.

با این حال، وی با انتقاد از عملکرد زلنسکی گفت: «زلنسکی برخلاف ادعاهایش، به دنبال دستیابی به توافق نیست و برخورد با او دشوار است.»

ترامپ همچنین با اشاره به دشمنی شخصی میان پوتین و زلنسکی، دستیابی به صلح را بسیار دشوار دانست و پیشنهاد برگزاری انتخابات جدید در اوکراین را مطرح کرد.

ترامپ همچنین به تأثیر حملات اوکراین بر پالایشگاه‌های نفت روسیه بر افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد.

وی در پایان اظهار داشت که آمریکا در حال تلاش برای تولید انبوه سامانه‌های پاتریوت و موشک‌های تاماهاوک در سطوح بی‌سابقه است تا ذخایر تسلیحاتی خود را بازسازی کند.

کد مطلب 6979207

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      1 0
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      آمریکا و ترامپ ..طی وقایع‌چند سال گذشته ثابت کرده اند...هر کشوری به قول و قرارهای آن اعتماد کند... نابود خواهد شد..
    • کرامت سلیمی RO ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      0 1
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      ترامپ اصلا و ابدا سلاحی به عنوان سلاح هسته ای در اختیار ندارد که بخواهد استفاده کند. سلاح هسته ای بزرگترین دروغ تاریخ است و فقط برای ترساندن مطرح می شود هیچ کشوری سلاحی به عنوان سلاح هسته ای ندارد. نه امریکا نه روسیه نه اسرالئیل و نه هیچ کشور دیگری. جنگ اوکراین این حقیقت را به وضوح نشان داد که سلاح هسته ای یک خالی بندی و یک تفنگ خالیست.
      • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
        1 0
        چقدر فکر کردی اینا را نوشتی؟ آمریکا در سال ۱۹۴۵ یعنی ۹۰ سال پیش ناکازاکی و هیروشیما را با بمب اتم نابود کرد. بعد از یک قرن با این همه پیشرفت شما میگی بم اتم دروغه؟
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      1 0
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      ما آماده و منتظر نابودی و اسارت تعداد زیادی نیروهای پیاده ترامپ هستیم. امیدوارم مرتکب این حماقت بشود.

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