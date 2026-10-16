به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه ‌و شهرسازی، در چهاردهمین اجلاس وزیران حمل‌ونقل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قزاقستان، با قدردانی از میزبانی این کشور اظهار کرد: منطقه اکو به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، ظرفیت تبدیل شدن به شبکه‌ای یکپارچه از مسیرهای جاده‌ای، ریلی و دریایی را دارد؛ شبکه‌ای که می‌تواند ارتباط میان آسیای مرکزی، غرب آسیا، قفقاز و آب‌های آزاد را تقویت کند.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی با اشاره به مصوبات سیزدهمین اجلاس وزیران حمل‌ونقل اکو در تهران، بر ضرورت ارزیابی میزان اجرای توافقات گذشته، شناسایی موانع و تعیین اولویت‌های عملیاتی تاکید کرد و گفت: این اجلاس باید به تصمیمات مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خسارات واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ایران در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: اختلال در هر بخش از شبکه حمل‌ونقل منطقه، فارغ از محل وقوع آن، می‌تواند زمان و هزینه جابه‌جایی کالا را افزایش دهد و امنیت زنجیره‌های تامین کشورهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

صادق تاکید کرد: حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی، تامین امنیت مسیرهای ارتباطی و استمرار جریان حمل‌ونقل و ترانزیت، منافعی مشترک برای همه کشورهای عضو اکو است.

وی از دبیرخانه این سازمان خواست آثار اختلالات امنیتی بر کریدورهای منطقه‌ای را بررسی و راهکارهای عملی برای افزایش تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل ارائه کند.

تسهیل حمل‌ونقل جاده‌ای و توسعه همکاری‌های ریلی

صادق تسهیل تردد ناوگان جاده‌ای و عبور از مرزها را از اولویت‌های همکاری منطقه‌ای دانست و بر کاهش زمان توقف کامیون‌ها، ساده‌سازی تشریفات گمرکی، هماهنگی اسناد حمل‌ونقل و تبادل اطلاعات میان مراجع مرزی تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به احیای قطار اکو و انجام موفق سیر آن در مسیر ترکیه، ایران و ترکمنستان، این تجربه را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های ریلی کشورهای عضو دانست.

وی با بیان اینکه پل‌های آسیب‌دیده در مسیر ریلی یادشده طی ۷۲ ساعت به دست مهندسان ایرانی ترمیم و مسیر بازگشایی شد، بر اهمیت آمادگی فنی و حفظ استمرار ارتباطات ریلی منطقه تاکید کرد.

صادق همچنین اتصال ریلی آلماتی ـ تهران ـ استانبول را فرصتی برای توسعه تجارت منطقه‌ای دانست و پیشنهاد کرد موانع تعرفه‌ای، گمرکی، فنی و عملیاتی مسیرهای ریلی بررسی و سازوکار مشخصی برای هماهنگی حرکت قطارها و توسعه خدمات منظم و رقابت‌پذیر ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آب‌های آزاد را از اولویت‌های همکاری در اکو برشمرد و گفت: تحقق این هدف مستلزم پیوند یکپارچه بنادر، خطوط ریلی، جاده‌ها و خدمات لجستیکی است.

وی با اشاره به ظرفیت بندر چابهار و دیگر بنادر جنوبی ایران، اتصال ریلی چابهار به شبکه ریلی کشور را عاملی موثر در تقویت پیوند حمل‌ونقل زمینی و دریایی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دانست.

تأکید ایران بر برنامه اقدام مشترک و زمان‌بندی‌شده

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت تعیین مسئولیت کشورها و دبیرخانه در پیگیری مصوبات و ارائه گزارش پیشرفت در اجلاس بعدی، خاطرنشان کرد: توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت در منطقه اکو، علاوه بر افزایش تجارت و رشد اقتصادی، به تقویت پیوندهای منطقه‌ای و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشورهای عضو کمک می‌کند.

صادق پیشنهاد کرد که دبیرخانه اکو با همکاری کشورهای عضو، گزارش جامعی از میزان اجرای مصوبات پیشین و موانع باقی‌مانده تهیه کند، برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای تسهیل حمل‌ونقل جاده‌ای، هماهنگی‌های مرزی و گمرکی و توسعه خدمات ریلی و چندوجهی تدوین کند و راهکارهای حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی و افزایش تاب‌آوری کریدورها را در دستور کار قرار دهد.