به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیر شامگاه پنجشنبه به اتفاق عبدالمجید مرادی رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک از فضاها و سالن‌های ورزشی، استخر شنای خلیج فارس و زمین چمن بزرگ شهر جاسک بازدید کرد.

در این بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک گزارشی از وضعیت مکان‌های ورزشی این شهر ارائه کرد و گفت: پنج سالن ورزشی شهر جاسک، استخر شنای خلیج فارس و سالن ورزشی بخش لیردف به تعمیرات اساسی و نصب سیستم سرمایشی نیاز دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستاخیز نیز در جریان این بازدید، اظهار کرد: خوشحالم که از نزدیک مکان‌های ورزشی شهر جاسک را بازدید می‌کنم، شخصاً به ورزش علاقه‌مندم و معتقدم ورزش موجب شادابی، نشاط و سلامت جامعه می‌شود و هرچه بیشتر در ورزش سرمایه‌گذاری کنیم، جامعه‌ای سالم‌تر و بانشاط‌تر خواهیم داشت.

وی افزود: کارهای خوبی در حوزه ورزش این شهرستان انجام شده است اما باید بیشتر تلاش کنیم و تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.

زیرساخت‌های ورزشی جاسک نیازمند بازسازی اساسی است

امام جمعه جاسک با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت‌های ورزشی شهر، گفت: از پنج سالن ورزشی شهر جاسک و استخر شنای خلیج فارس بازدید کردم که از کف‌پوش تا سقف مشکلاتی دارند و به سیستم سرمایشی نیازمندند.

رستاخیز با بیان اینکه استخر شنای خلیج فارس هدیه رهبر شهید به ورزشکاران جاسک است، افزود: این استخر به دلیل تخریب سقف و نقص فنی شش سال است که تعطیل شده است.

وی با اشاره به آسیب دیدن و تخریب برخی مکان‌های ورزشی جاسک در جریان جنگ رمضان و حملات دشمن آمریکایی و اسرائیلی، تصریح کرد: مسئولان عالی ورزش کشور و مدیرکل ورزش و جوانان استان باید برای تعمیرات اساسی مکان‌های ورزشی جاسک بودجه ویژه‌ای در نظر بگیرند، چرا که سالن‌ها و مکان‌های ورزشی این شهر در شأن جاسک نیست.

زمین چمن فوتبال جاسک ۱۷ سال عمر دارد

امام جمعه جاسک با اشاره به وضعیت زمین چمن فوتبال این شهر، گفت: تنها زمین چمن فوتبال شهر جاسک به دلیل عمر بالا قابل استفاده نیست و نیاز به تعویض دارد، ۱۷ سال از عمر این چمن گذشته است.

وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به ورزش بانوان تأکید کرد و گفت: نیمی از جمعیت شهرستان جاسک را بانوان تشکیل می‌دهند و باید توجه بیشتری به ورزش آنان داشته باشیم.

رستاخیز، افزود: وضعیت امکانات زیرساختی ورزش بانوان در شهر جاسک مناسب نیست و احداث سالن اختصاصی بانوان از خواسته‌های بانوان ورزشکار این شهرستان است.

شرکت‌های نفتی از ورزش جاسک حمایت کنند

امام جمعه جاسک با تأکید بر ضرورت مشارکت شرکت‌های بزرگ اقتصادی در توسعه ورزش شهرستان، اظهار کرد: شرکت‌های نفتی مستقر در جاسک باید مسئولیت‌های اجتماعی خود را برای توسعه ورزش پرداخت کنند، زیرا توسعه بدون شادابی و نشاط اجتماعی تحقق پیدا نمی‌کند.

وی افزود: استعدادهای بالقوه‌ای در تمام رشته‌های ورزشی شهرستان جاسک وجود دارد اما بیشتر تیم‌های ورزشی اسپانسر ندارند. شرکت‌های مستقر، تعاونی‌ها، بخش صنعت و کشاورزی باید به کمک ورزش جاسک بیایند.

رستاخیز با اشاره به کمبود امکانات تفریحی در این شهرستان، گفت: در جاسک امکانات تفریحی برای سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت وجود ندارد و روستاهای شهرستان از امکانات تفریحی و ورزشی بهتری نسبت به شهر جاسک برخوردارند.

وی تأکید کرد: مسئولان استان باید اعتبار ویژه‌ای برای تعمیرات اساسی مکان‌های ورزشی موجود در شهر جاسک اختصاص دهند. من از ورزش و ورزشکاران شهرستان حمایت می‌کنم و از مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان می‌خواهم نگاه ویژه‌ای به جاسک داشته باشد و توجه خاصی به ورزش این شهرستان کند.

قدردانی از رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک

امام جمعه جاسک ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان، گفت: آقای مرادی با دست خالی ورزش شهرستان را سرپا نگه داشته و مدیری فعال، هماهنگ و پای کار است.

وی با اشاره به احداث و راه‌اندازی ۵۷ زمین چمن مصنوعی در محلات شهر جاسک و روستاهای بخش مرکزی و بخش لیردف و تحویل آن‌ها به ورزشکاران، اظهار کرد: این اقدام بسیار خوب و پسندیده است و جای تشکر و قدردانی دارد.

رستاخیز در پایان، خاطرنشان کرد: از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان جاسک برای توسعه و رشد ورزش استفاده خواهم کرد و مسئولان شهرستان نیز باید از ورزش جاسک حمایت کنند و در کنار ورزشکاران باشند.