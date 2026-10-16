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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

پژوهش‌های نفت و گاز باید به حل مسائل عملیاتی منجر شود

پژوهش‌های نفت و گاز باید به حل مسائل عملیاتی منجر شود

تمشیت امور اجرایی و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، بر ضرورت جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به حل مسائل عملیاتی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ علیخانی، تمشیت امور اجرایی و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در ادامه نشست‌های خود با مدیران مراکز علمی و پژوهشی، با مسئولان موسسه مطالعات انرژی، مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر ضرورت شناخت هدف و چرایی فعالیت‌های سازمانی، هدایت پژوهش‌ها به سمت حل مسائل صنعت نفت، افزایش کارایی عملیات و ارزش‌آفرینی از منابع نفت و گاز را ضروری دانست.

براساس اعلام وزارت نفت،‌ وی تبدیل ثروت حاصل از منابع هیدروکربوری به درآمد را از ماموریت‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران برشمرد و بر لزوم هم‌راستایی برنامه‌های پژوهشی و فناورانه با نیازهای زنجیره ارزش صنعت نفت تاکید کرد.

کد مطلب 6979211
زهره آقاجانی

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