الزیدی: جنگ در منطقه چالش های اقتصادی برای عراق ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیر عراق، پس از برگزاری جلسه پارلمان عراق برای تکمیل کابینه دولت علی الزیدی نخست وزیر این کشور و انتخاب ۳ معاون وی و ۱۱ وزیر کابینه، این مقام عراقی پیامی به این مناسبت منتشر کرد.

الزیدی اظهار داشت: طی پنج ماه از زمان تشکیل دولت، کابینه تکمیل شد و وزارتخانه‌هایی که خالی مانده بودند نیز تعیین تکلیف شدند. از همین لحظه، کار فشرده و تلاش‌های جدی خود را با سرعت بیشتری آغاز می‌کنیم و با مردم عراق عهد می‌بندیم که اجرای اولویت‌ها و برنامه دولت خود را پیش ببریم و به خواسته‌ها و انتظارات مردم عراق پاسخ دهیم.

وی افزود: دولت ما طی ماه‌های گذشته، در شرایطی بسیار پیچیده در سطح داخلی و خارجی، با پشتکار، صبر و اراده‌ای راسخ فعالیت کرده است. جنگ در منطقه، که همچنان ادامه دارد، چالش‌های اقتصادی استثنایی برای عراق ایجاد کرده است. علاوه بر آن، چالش‌های امنیتی نیز وجود دارند که مستلزم بالاترین سطح مسئولیت‌پذیری و هوشیاری هستند.

نخست وزیر عراق ادامه داد: با وجود تمام این شرایط، با اعتماد و اطمینان و استواری به اجرای برنامه وزارتی خود که پارلمان آن را تصویب کرده بود، ادامه دادیم و برای رسیدگی به پرونده‌های بسیار پیچیده و مبارزه قاطعانه با فساد تلاش کردیم و گام‌هایی تاریخی برای تقویت حاکمیت ملی و استقلال تصمیم‌گیری کشورمان برداشتیم با این هدف که در نهایت به پایان حضور نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق برسیم.

نخست وزیر عراق گفت: تکمیل کابینه و تعیین معاونان نخست‌ وزیری، توانایی دولت را برای مدیریت پرونده‌های ملی تقویت می‌کند و نیروی تازه‌ای به هماهنگی تلاش‌ها و اجرای تعهدات و برنامه‌هایی می‌بخشد که مردم ما در انتظار آن هستند.

الزیدی اظهار داشت: ما می‌دانیم که مسائل بزرگ و پیچیده‌ای پیشِروی ما قرار دارد و انتظارات مردم عراق ایجاب می‌کند که تلاش‌های خود را دو چندان کنیم و برنامه‌ها و تصمیمات را به نتایج ملموسی تبدیل کنیم که شهروندان در زندگی روزمره خود تأثیر آن را احساس کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: به این مناسبت، از پارلمان عراق و نیروهای سیاسی به خاطر مشارکت و تلاش آنها برای تکمیل کابینه دولت، تشکر و قدردانی و تاکید می‌کنیم که مسئولیت مشترک ما ایجاب می‌کند تمام تلاش‌ها را به سوی کار و دستاوردهای عملی هدایت کنیم.

وی در پایان از معاونان خود و وزیرانی که اعتماد پارلمان را به دست آوردند، خواست تا مسئولیت‌های خود را با بالاترین سطح تعهد، شایستگی و پاک‌دستی بر عهده بگیرند، توانایی‌های خود را در خدمت به شهروندان به کار گیرند و با روحیه کار تیمی، برای اجرای اولویت‌های دولت و تحقق اهداف ملی آن تلاش کنند.