تئاتر در هفته‌ای که گذشت؛ تالار مولوی و رفع یک نگرانی؛ اقتباسی از «شاه لیر» به صحنه رفت

از تکذیب شایعه تغییر کاربری قطب تئاتر دانشگاهی و هشدارهای علی نصیریان به مدیران فرهنگی، تا اقتباس‌های پرسر و صدا در بریتانیا بخشی از اخبار تئاتر این هفته بود.