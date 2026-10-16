خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مهسا نظری؛بافت فرسوده شهری، میراثی از گذشته‌اند که با گذر زمان و بی‌توجهی، به یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری تبدیل شده‌اند؛ ایلام نیز از این قاعده مستثنا نیست و بخش‌هایی از بافت شهری آن، امروز نشانه‌های آشکار فرسودگی را نشان می‌دهد.

این بافت‌ها با مشکلاتی چون فرسودگی ساختمان‌ها، معابر تنگ و نفوذناپذیر و ضعف زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند که همین وضعیت، سکونت در این محله‌ها را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

این مشکلات در کنار آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل، ضرورت توجه ویژه به بازآفرینی این بافت‌ها را بیش از پیش آشکار کرده و سبب شده که ایمنی و کیفیت زندگی ساکنان این محله‌ها در معرض خطر قرار گیرد.

بر همین اساس، بازسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده به یکی از سیاست‌های اصلی در حوزه عمران شهری تبدیل شده و هدف آن، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، بهبود وضعیت معابر و زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان است.

بدون شک اجرای این طرح در شهرهای مختلف استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم دنبال می‌شود تا زمینه نوسازی این بافت‌ها فراهم شود و شهرها به فضاهایی ایمن و مناسب برای زندگی تبدیل شوند.

بازآفرینی بافت‌های فرسوده ایلام

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای طرح بازآفرینی بافت‌های فرسوده استان اظهار کرد: در حوزه بازآفرینی شهری، وظیفه اصلی ما شناسایی محدوده‌های هدف و تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با شرایط هر شهر است و در همین راستا، محدوده بازآفرینی شهرها مشخص و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

رضا دارابی افزود: از مجموع ۲۴ شهر هدف‌گذاری‌شده در استان، ۱۴ شهر در مرحله نخست مصوب شده و پنج شهر جدید نیز در هفته‌های آینده مورد مطالعه قرار می‌گیرد و پس از تصویب، اطلاعات آن‌ها در سامانه بارگذاری خواهد شد.

دارابی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای این طرح تصریح کرد: برای بافت‌های فرسوده کشور بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه پیشنهاد شده بود که با توجه به شرایط جنگی، حدود ۸۰ میلیارد تومان از این مبلغ برای بافت‌های استان اختصاص یافت و امیدواریم با تخصیص کامل این اعتبارات، روند اجرای طرح شتاب بگیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در بافت‌های فرسوده با آن روبه‌رو هستیم، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم سیل‌بندهاست که متأسفانه در سال‌های گذشته انجام شده و ایمنی ساکنان این مناطق را به خطر انداخته است.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، حمایت‌ها از بافت‌های فرسوده و بازآفرینی آن‌ها در مناطق شهری افزایش یافته و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، زمینه ایمن‌سازی و نوسازی این بافت‌ها را فراهم کنیم.

ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده ایلام از نگاه راه و شهرسازی

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بازآفرینی بافت‌های فرسوده در شهرهای مختلف استان اظهار کرد: بافت‌های فرسوده، بخشی از هویت شهری ما هستند که سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و امروز رسیدگی به آن‌ها، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

جعفر رفیعی افزود: اصلاح و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، اکنون در دستور کار جدی این اداره کل قرار دارد و به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی حوزه عمران شهری استان محسوب می‌شود؛ چراکه تعلل در این زمینه، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

رفیعی با اشاره به یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح تصریح کرد: مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی، محور اصلی این برنامه است؛ چراکه بسیاری از واحدهای مسکونی در این بافت‌ها از استحکام لازم برخوردار نیستند و در صورت وقوع زلزله یا سیل، جان ساکنان آن‌ها در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر بحث ایمنی، بهبود وضعیت معابر، شبکه‌های آب و فاضلاب، روشنایی و فضای سبز نیز در دستور کار قرار دارد تا کیفیت زندگی ساکنان این محله‌ها ارتقا یابد و آنان بتوانند در محیطی مناسب و ایمن زندگی کنند.

رفیعی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: این طرح نیازمند همکاری مشترک شهرداری‌ها، آبفا، برق و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان است و اگر این هماهنگی به‌درستی برقرار شود، می‌توانیم شاهد تحول قابل توجهی در بافت‌های فرسوده استان باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که ساکنان بافت‌های فرسوده احساس امنیت و آرامش کنند و از حق زندگی در محیطی شایسته و ایمن بهره‌مند شوند و این هدف، تنها با همت جمعی مسئولان و مردم محقق خواهد شد.

تحول در بافت‌های فرسوده ایلام با نوسازی واحدهای مسکونی

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده استان اظهار کرد: نوسازی و مقاوم‌سازی این واحدها در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون مراحل اجرایی و بررسی آن در حال انجام است.

فرید افسرده افزود: بسیاری از ساختمان‌های واقع در این بافت‌ها سال‌ها پیش و بدون رعایت ضوابط فنی ساخته شده‌اند و همین موضوع، ضرورت ورود جدی به حوزه نوسازی را بیش از پیش آشکار کرده است.

افسرده تصریح کرد: در این طرح، تلاش می‌شود مالکان واحدهای فرسوده برای دریافت تسهیلات نوسازی و بازسازی راهنمایی شوند و فرآیند اداری مربوط به صدور پروانه و نظارت بر ساخت نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، توجه به کیفیت ساخت و رعایت اصول فنی در واحدهای جدید است تا پس از نوسازی، شاهد ساختمان‌هایی مقاوم و ایمن در این محله‌ها باشیم.

افسرده با اشاره به اهمیت همراهی مالکان افزود: بدون مشارکت ساکنان و مالکان بافت‌های فرسوده، اجرای این طرح با کندی پیش خواهد رفت و لازم است مردم نیز در این مسیر با مسئولان همکاری لازم را داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه، ارتقای کیفیت مسکن و ایمنی ساکنان بافت‌های فرسوده است و امیدواریم با تداوم روند کنونی، شاهد تحول محسوس در وضعیت واحدهای مسکونی این محله‌ها باشیم.

نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده ایلام، اقدامی ضروری برای ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان این محله‌ها محسوب می‌شود و با توجه به قرار گرفتن این طرح در دستور کار مسئولان، انتظار می‌رود با همراهی مالکان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند نوسازی سرعت گرفته و شاهد تحول محسوس در وضعیت مسکن این مناطق باشیم.