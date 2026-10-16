به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: هواپیماهای ناتو در حال تمرین اجرای ماموریت‌های هسته‌ای، آن هم در نزدیکی مرزهای روسیه هستند؛ طبیعتاً ما مجبوریم در برابر چنین اقدامات تحریک آمیزی، پاسخ نظامی متناسب آماده کنیم.

وی در ادامه افزود: آیا مقامات بروکسل می‌دانند که ممکن است در اقدامات خود زیاده‌روی کنند، اوضاع از کنترلشان خارج شود و درگیر یک بازی خطرناک شوند و این اقدامات آنها به یک درگیری هسته‌ای مستقیم در قاره منجر شود؟

گفتنی است که روسیه در سال‌های اخیر بارها نسبت به سطح بی‌سابقه فعالیت‌های ناتو در نزدیکی مرزهای غربی خود ابراز نگرانی کرده است.

کرملین تاکید کرده است که مسکو هیچ‌گونه تهدیدی برای هیچ کشوری محسوب نمی‌شود اما در عین حال از اقداماتی که امکان به خطر انداختن منافع روسیه را به همراه داشته باشد، چشم‌پوشی نخواهد کرد.