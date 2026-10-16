صادرات ۱۸۰میلیون دلاری استان سمنان به ۳۱کشور؛ تنوع محصولات افزایش یافت

مرتضی حاجیان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صادرات محصولات تولیدی استان سمنان به ۳۱ کشور جهان در سال جاری، اظهار کرد: کشورهای منطقه در کنار کشورهایی همچون آلمان، بلغارستان، ارمنستان، فرانسه و ازبکستان، از مقاصد صادراتی کالاهای تولیدشده در استان سمنان بوده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت تولیدات صادرات‌محور و توانمندی‌های بازرگانی استان سمنان افزود: شرکت‌های فعال صادراتی استان در نیمه نخست سال جاری توانسته‌اند نزدیک به ۱۸۰ میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف جهان صادر کنند.

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه صادرات استان در نیمه نخست سال جاری بیش از ۷۸ درصد رشد داشته است، گفت: یکی از اتفاقات مثبت در حوزه بازرگانی استان، افزایش تنوع شرکت‌های صادرکننده و محصولات صادراتی بوده است.

حاجیان‌نژاد با اشاره به رشد ارزش دلاری صادرات کالاهای استان اظهار کرد: کارخانه‌های استان سمنان با تکیه بر توان تولیدی و کیفیت محصولات خود، ارزش دلاری صادرات را در سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش داده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های تولیدی و بازرگانی استان است.

وی همچنین از افزایش تعداد شرکت‌های صادرکننده محصولات استان خبر داد و افزود: شمار این شرکت‌ها با رشد قابل توجه نسبت به سال گذشته به ۱۳۲ شرکت رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازرگانان بیشتری برای یافتن بازارهای مناسب در کشورهای مختلف جهان و عرضه محصولات تولیدی استان تلاش می‌کنند.

مدیرکل گمرک استان سمنان در ادامه، فویل آلومینیوم، کاشی و سرامیک، کولر، شمش سرب، اجاق گاز، نمک، فروسیلیس، سیمان و صفحات مشبک را از جمله کالاهای دارای ظرفیت صادراتی استان در سال جاری برشمرد.