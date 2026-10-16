به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در پیامی به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، ضمن تبریک این مناسبت، از خدمات ارزشمند پرستاران و تمامی اعضای کادر درمان قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای پرستاری در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: پرستاری تنها یک حرفه نیست، بلکه انتخابی انسانی و مسئولانه برای ایستادن در کنار افرادی است که روزهای دشوار بیماری را سپری می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: گاهی یک لبخند، یک کلام آرامش‌بخش و یک حضور به‌موقع، به اندازه یک اقدام درمانی در بازگرداندن امید به بیمار تأثیرگذار است.

حضرت زینب(س)، الگوی صبر و مسئولیت‌پذیری

حجت الاسلام ولدان با اشاره به شخصیت والای حضرت زینب کبری(س) بیان کرد: این بانوی بزرگوار نماد صبر، آگاهی، شجاعت و مسئولیت‌پذیری در سخت‌ترین شرایط است و پیام زندگی ایشان، فراتر از یک الگوی تاریخی، چراغ راه کسانی است که در لحظه‌های دشوار، مسئولیت خود را فراموش نمی‌کنند و برای حفظ کرامت انسان‌ها می‌ایستند.

وی ادامه داد: پرستاران نیز با حضور در خط مقدم مراقبت و درمان، جلوه‌ای روشن از روحیه انسانی و ایثارگرانه را به نمایش می‌گذارند و با دانش، تعهد و مهربانی، مرهمی بر درد بیماران می‌شوند.

پرستاران؛ تکیه‌گاه بیماران و خانواده‌های نگران

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با تأکید بر ابعاد انسانی حرفه پرستاری خاطرنشان کرد: ارزش کار پرستاران تنها به ساعت‌های طولانی خدمت و مسئولیت‌های سنگین حرفه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از رسالت آنان در آرامشی است که به خانواده‌های نگران می‌بخشند، امیدی که در دل بیماران زنده می‌کنند و رنجی که با صبوری و مهربانی قابل‌تحمل‌تر می‌سازند.

حجت‌الاسلام ولدان تأکید کرد: تلاش‌های پرستاران شایسته دیده‌شدن، قدردانی و حمایت مستمر است و جامعه باید با توجه به جایگاه این قشر و دشواری‌های حرفه آنان، سهم خود را در پاسداشت مقام پرستار ادا کند.

وی در پایان ضمن تبریک روز پرستار به جامعه پرستاری استان فارس، از زحمات شبانه‌روزی کادر درمان قدردانی کرد و گفت: امیدوارم به برکت میلاد حضرت زینب کبری(س)، مسیر خدمت این عزیزان سرشار از سلامتی، آرامش، عزت و توفیق باشد.

