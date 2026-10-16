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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

یورش گسترده اشغالگران به کرانه باختری؛ بازداشت دست‌ کم ۱۰ فلسطینی

یورش گسترده اشغالگران به کرانه باختری؛ بازداشت دست‌ کم ۱۰ فلسطینی

نظامیان رژیم صهیونیستی با حمله به مناطق مختلف کرانه باختری شماری از فلسطینی ها را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند و دست‌ کم ۱۰ فلسطینی را بازداشت کردند.

در رام‌ الله، نظامیان اشغالگر به روستای المغیر در شمال شرق این شهر یورش بردند و چندین خانه را مورد بازرسی قرار دادند. آنان همچنین وارد اردوگاه الامعری در جنوب البیره شدند و با شلیک گلوله جنگی و گاز اشک‌آور به فلسطینیان حمله کردند.

در جنین، نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک‌های کفر دان و برقین در غرب این شهر یورش بردند و صالح مصطفی عابد و محمود محمد عابد را در کفر دان بازداشت کردند.

در قلقیلیه نیز اشغالگران ۴ فلسطینی به نام‌های لؤی فریج، ابوانس مصلح اسیر آزاد شده، محمد داود ابوبلال و ایمن صبح شریم را بازداشت کردند.

در طولکرم، نظامیان رژیم صهیونیستی وارد منطقه شویکه در شمال این شهر و محله اکتابا در شرق طولکرم شدند و فیصل خلیفه و علاء زهیر الجیوسی را بازداشت کردند.

در نابلس، نظامیان از ایست بازرسی دیر شرف وارد شهر شدند و خیابان السکه، اردوگاه العین و روستای اللبن الشرقیه در جنوب نابلس را مورد یورش قرار دادند.

در قدس اشغالی نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه قلندیا یورش بردند.

در الخلیل، اشغالگران وارد شهر دورا و اردوگاه الفوار در جنوب این شهر شدند و ضمن بازرسی چندین خانه و شلیک نارنجک‌های صوتی، قیس محمد زغموت و عبود سعید العبادله را بازداشت کردند.

در سلفیت، نظامیان به شهرک کفر الدیک در غرب این شهر یورش بردند و یک خانه را مورد بازرسی قرار دادند.

همچنین در طوباس، نظامیان اشغالگر به شهرک طمون در جنوب این شهر یورش بردند و چندین خانه را مورد بازرسی قرار دادند.

کد مطلب 6979235

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