علی رضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اینکه ایلام با داشتن مناطق گرمسیری مستعد، سال‌هاست سهمی از تولید خرما در کشور دارد، اما ساختار سنتی نخلستان‌ها و انحصار تولید بر روی ارقام بومی نظیر «زاهدی» و «استعمران» مانع از بهره‌گیری کامل از ارزش اقتصادی این محصول شده بود. حال با رویکرد جدید مدیریت جهاد کشاورزی استان، تغییر سبد ارقام نخلستان‌ها به سمت و سوی ارقام تجاری و لوکسِ بازارهای جهانی نظیر «مجول» و «پیارم» به عنوان یک راهبرد اساسی کلید خورده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به ضرورت گذار از کشاورزی معیشتی به اقتصاد مدرن باغبانی اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع ۱۶۰ هکتار نخلستان در سطح استان، ۱۲۶ هکتار بارور و ۳۴ هکتار غیربارور است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۳۸۰ تن خرما از این باغات برداشت و روانه بازار شود. با این حال، تکیه صرف بر ارقام سنتی و بومی پاسخگوی ارزش افزوده مورد انتظار باغداران نیست و ما ناگزیر به اصلاح الگوی کشت در بخش نخلداری هستیم.

وی افزود: به همین منظور، کشت ارقام تجاری و بازارپسند مانند مجول و پیارم که به دلیل ویژگی‌های کیفی بالا از ارزش صادراتی ممتازی برخوردارند، در دستور کار جدی سازمان قرار گرفته است تا در صورت سازگاری کامل با اقلیم منطقه، سودآوری اقتصادی بهره‌برداران به شکل چشمگیری افزایش یابد.

بسته‌های حمایتی ویژه‌ای از کشاورزان ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به موانع پیش روی توسعه نخلستان‌ها تصریح کرد: هزینه بالای تأمین پاجوش و نهال مرغوبِ ارقام تجاری، مهم‌ترین دغدغه و محدودیت کشاورزان در مناطق گرمسیری است. احداث یک نخلستان مدرن نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی است که به تنهایی از عهده بسیاری از بهره‌برداران خارج است.

طولابی خاطرنشان کرد: برای رفع این مانع و ترغیب کشاورزان، جهاد کشاورزی استان بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را تعریف کرده است؛ از جمله ارائه خدمات چاله کنی رایگان" و توزیع نهال مادری یارانه‌ای در میان باغداران تا بخشی از هزینه‌های سنگین راه‌اندازی باغات جدید جبران و مسیر توسعه هموارتر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کلان‌برنامه‌های توسعه‌ای بخش باغبانی استان اشاره کرد و گفت: چشم‌انداز ما برای آینده نخلداری ایلام بسیار روشن است. در همین راستا، طرح اختصاص چهار هزار هکتار از اراضی مستعد نوار مرزی استان به احداث نخلستان‌های نوین با محوریت رقم تجاری و ارزشمند مجول تدوین و مطرح شده است.

طولابی در پایان تأکید کرد: این طرح بزرگ، در صورت تأمین پایدار منابع آبی، تأمین نهال‌های استاندارد و اجرای دقیق فرآیندهای کارشناسی، نه‌تنها تحولی بزرگ در اشتغال و درآمد نخلداران ایلامی ایجاد خواهد کرد، بلکه این استان مرزی را به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات خرمای مرغوب در غرب کشور تبدیل خواهد ساخت.