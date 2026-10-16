تبریک امیرسرتیپ الهامی به مناسبت سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ ستاد علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، سالروز تأسیس این سازمان را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی

رئیس محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بیست‌وچهارم مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، یادآور نقش ارزشمند این نهاد انقلابی در تعمیق باورهای دینی، تقویت بصیرت و ارتقای روحیه معنوی و انقلابی کارکنان ارتش است.

اینجانب ضمن گرامیداشت این مناسبت پرافتخار، فرارسیدن سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را به جناب‌عالی و تمامی مسئولان و کارکنان خدوم این سازمان تبریک عرض می‌نمایم و از تلاش‌های مؤثر و مجاهدانه آن مجموعه در مسیر تقویت ایمان، ارتقای معنویت، تحکیم انضباط معنوی و بصیرت‌افزایی در بدنه ارتش جمهوری اسلامی ایران قدردانی می‌کنم.

همچنین لازم می‌دانم از زحمات صادقانه، تلاش‌های دلسوزانه و خدمات ارزشمند همکاران عزیزم در مجموعه عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش که با تعهد، اخلاص و روحیه انقلابی در مسیر ارتقای بینش دینی، تقویت روحیه ولایتمداری و تحکیم ارزش‌های اسلامی در میان کارکنان این نیرو گام برمی‌دارند، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و این روز فرخنده را به یکایک آنان تبریک و تهنیت عرض نمایم.

بی‌تردید، هم‌افزایی میان آمادگی دفاعی، بصیرت دینی و روحیه انقلابی، زمینه‌ساز ارتقای توان رزمی و حفظ اقتدار و امنیت پایدار کشور عزیزمان خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جناب‌عالی و تمامی خدمتگزاران عرصه تعمیق باورهای دینی و انقلابی را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در مسیر تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و اعتلای ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ ستاد علیرضا الهامی