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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

دویست‌وسی‌امین اجتماع نحن منتقمون جمعه‌شب در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌وسی‌امین اجتماع نحن منتقمون جمعه‌شب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وسی‌امین اجتماع شبانه نحن منتقمون شامگاه جمعه ۲۴ مهرماه با حضور مردم کرمانشاه از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌امین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه جمعه ۲۴ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

این برنامه در قالب شب پایانی هفته سی‌وسوم تجمعات شبانه، از پارک معلم آغاز شده و شرکت‌کنندگان مسیر منتهی به چهارراه امیرکبیر را طی خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در پایان این اجتماع، مراسم استغاثه برای ظهور و نماز استغاثه اقامه می‌شود.

حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب از محورهای اعلام‌شده برای برگزاری این تجمع است.

همچنین فریاد خونخواهی رهبر شهید و تأکید بر استکبارستیزی، از دیگر موضوعاتی است که در این اجتماع شبانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6979250

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