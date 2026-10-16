به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌امین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه جمعه ۲۴ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

این برنامه در قالب شب پایانی هفته سی‌وسوم تجمعات شبانه، از پارک معلم آغاز شده و شرکت‌کنندگان مسیر منتهی به چهارراه امیرکبیر را طی خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در پایان این اجتماع، مراسم استغاثه برای ظهور و نماز استغاثه اقامه می‌شود.

حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب از محورهای اعلام‌شده برای برگزاری این تجمع است.

همچنین فریاد خونخواهی رهبر شهید و تأکید بر استکبارستیزی، از دیگر موضوعاتی است که در این اجتماع شبانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.