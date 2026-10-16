برگزاری پویش «هم سرخ هم سفید» با مشارکت پرستاران ایلامی

صیاد بسطامی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این پویش اظهار کرد: پویش «هم سرخ هم سفید» با هدف مشارکت جامعه پرستاری در اهدای خون و ترویج فرهنگ نجات جان بیماران برگزار می‌شود.

وی افزود: این پویش همزمان با روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) از بیست‌وسوم تا سی‌ام مهرماه در مراکز اهدای خون استان برگزار خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: پرستاران به عنوان قشری که همواره در خط مقدم خدمت به بیماران قرار دارند، می‌توانند با اهدای خون، نقشی مؤثر در نجات جان هموطنان ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: این پویش فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه پرستاران محسوب می‌شود و از عموم شهروندان نیز برای مشارکت در این طرح دعوت شده است.

بسطامی‌نژاد در پایان تأکید کرد: انتقال خون استان با آمادگی کامل و رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی، پذیرای اهداکنندگان خواهد بود و امیدواریم با استقبال گسترده پرستاران و شهروندان، ذخایر خونی استان تقویت شود.