به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره رسانه‌ای بانوان «حریم رسالت» استان کرمانشاه با هدف پرداختن به موضوعات مرتبط با زنان و بازتاب ظرفیت‌ها و نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود.

این جشنواره در قالب‌های متنوع رسانه‌ای و هنری پذیرای آثار علاقه‌مندان است. کلیپ و گزارش ویدیویی، موشن‌گرافی، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، پوستر، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، آثار مرتبط با هوش مصنوعی، مصاحبه و تیتر از جمله قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای شرکت در این رویداد هستند.

محورهای جشنواره طیف گسترده‌ای از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای را در بر می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به خودباوری زنان و اثربخشی اجتماعی آنان، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بانوان، مقاومت و ایستادگی زنان تمدن‌ساز و تبیین جایگاه زنان در غرب و اسلام اشاره کرد.

حجاب و عفاف در گفتمان انقلاب اسلامی، اولویت‌ها و الزامات اجتماعی بانوان مسلمان ایرانی، روایت‌گری زنان در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و بازتاب تجربه‌های زنان موفق در ایران و جهان اسلام نیز از دیگر محورهای این جشنواره اعلام شده است.

نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده و جایگاه زن در جامعه‌سازی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، بخش دیگری از موضوعات مورد توجه در این رویداد رسانه‌ای است.

در بخش ویژه جشنواره، جایزه‌ای به نام دانشمند شهیده دکتر مهسا طاهری در نظر گرفته شده است. این بخش به معرفی زنان برتر استان در عرصه‌های ایثارگری، رسانه، علمی، پژوهشی، ورزشی، پزشکی، حقوقی و مهندسی اختصاص دارد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به پایگاه اینترنتی mykermanshah.com مراجعه کنند. مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره رسانه‌ای بانوان «حریم رسالت» تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.