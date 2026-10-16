علی نورانی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با آب‌گرفتگی اظهار کرد: شهرداری از حدود دو تا سه ماه پیش، پاکسازی نخاله‌های سطح شهر را آغاز کرده و در این راستا قراردادی به حجم حدود ۱۵ هزار تن بسته شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۱ هزار تن از نخاله‌های سطح شهر برداشت شده و بلوار خبرنگار، محدوده سیل‌بند، انتهای میلاد ۱، انتهای بلوار نماز و سیل‌بند آزادی ۱۷ به‌طور کامل پاکسازی شده است.

نورانی‌نژاد با اشاره به نقاط آسیب‌پذیر شهر تصریح کرد: متأسفانه در سیل سنوات گذشته سه نقطه دچار آسیب‌دیدگی شدید شدند و دیوار سیل‌بند آن‌ها تخریب شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اجرای بتن مسلح، مشکل مسیل‌بند سمندری و سیل‌بند آزادی ۱۷ به‌طور کامل حل شده و ظرف یکی دو روز آینده جدول‌گذاری آن انجام می‌شود.

سرپرست شهرداری ایلام با اشاره به مشکلات باقی‌مانده گفت: سیل‌بند پیچ آشوری یکی از نقاطی است که ذهن ما را مشغول کرده؛ متأسفانه در سنوات گذشته ساخت‌وسازهای غیرمجاز چسبیده به حریم رودخانه انجام شده و با وجود لایروبی و پاکسازی، همچنان خطر جدی وجود دارد.

وی افزود: مطالعات عمرانی نشان می‌دهد ۹۰ درصد سیل‌بندهای سطح شهر ناایمن هستند و این موضوع نیازمند توجه ویژه است.

نورانی‌نژاد با اشاره به شناسایی نقاط آب‌گرفتگی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان ۳۸ نقطه در سطح شهر که همیشه دارای آب‌گرفتگی هستند را شناسایی کرده‌اند و برای این نقاط نیرو مشخص شده تا پیش از بارندگی در محل حضور داشته باشند.

وی با اشاره به مشکل فاضلاب در برخی نقاط شهر افزود: در چند نقطه از جمله سر بلوار شهید بهشتی تقاطع بلوار شهید خرم‌رودی، صنایع دستی بلوار مدرس و سر خیابان ۲۴ متری اشرفی اصفهانی، به محض شروع بارندگی لوله‌های فاضلاب گنجایش لازم را ندارند.

سرپرست شهرداری ایلام تصریح کرد: در این نقاط فاضلاب در خیابان‌ها رها می‌شود که با آبفا برای رفع این مشکل صحبت شده است.

نورانی‌نژاد در پایان با تأکید بر نقش مردم در مدیریت بحران گفت: از شهروندان می‌خواهیم در موقع بارندگی از تردد در مسیرهای سیل‌بند سطح شهر خودداری کنند و در صورت مشاهده آب‌گرفتگی، از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۳۷ موضوع را اطلاع دهند تا نیروهای شهرداری در سریع‌ترین زمان به محل اعزام شوند.