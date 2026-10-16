به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کرمانشاه با هدف دریافت و ارزیابی آثار رسانه‌ای در قالب‌های مختلف و با محوریت موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل روز برگزار می‌شود.

گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدیویی، مستند و پادکست، قالب‌های تعیین‌شده برای شرکت در این دوره از جشنواره هستند.

محورهای موضوعی جشنواره شامل شعار سال ۱۴۰۵، روایت حضور مردم مبعوث‌شده، روایت فتح میدان نظامی و روایت امید و پیشرفت است. همچنین موضوعاتی همچون جهاد تبیین، بسیج و انسجام اجتماعی، کارآمدی نظام حکمرانی، آسیب‌های اجتماعی و امنیت در فهرست محورهای این رویداد قرار دارند.

ناترازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در این جشنواره است. انعکاس فجایع انسانی جنگ رمضان هم به‌عنوان یکی از محورهای یازدهم این رویداد رسانه‌ای اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به پایگاه اینترنتی mykermanshah.com مراجعه کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کرمانشاه تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.