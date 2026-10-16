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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

فرماندار روانسر: فروش سوخت با کارت آزاد ۹۶ درصد کاهش یافت

فرماندار روانسر: فروش سوخت با کارت آزاد ۹۶ درصد کاهش یافت

کرمانشاه - فرماندار روانسر از کاهش ۹۶٫۷۷ درصدی فروش سوخت با کارت آزاد در شش جایگاه این شهرستان خبر داد و گفت: طی ۱۹ روز نخست مهرماه، بیش از ۶۱۸ هزار لیتر صرفه‌جویی در این بخش ثبت شده است.

خدیجه جشن‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نتایج اجرای مصوبات کمیته مدیریت سوخت روانسر، اظهار کرد: میزان فروش سوخت با کارت آزاد در شش جایگاه شهرستان طی ۱۹ روز نخست مهرماه، در مقایسه با مدت مشابه شهریورماه کاهش چشمگیری داشته است.

وی با تشریح آمار فروش افزود: در ۱۹ روز ابتدایی شهریور، ۶۳۸ هزار و ۷۹۱ لیتر سوخت از طریق کارت آزاد عرضه شد، اما این میزان در ۱۹ روز نخست مهرماه به ۲۰ هزار و ۶۶۲ لیتر رسید که بیانگر کاهش ۹۶٫۷۷ درصدی است.

فرماندار روانسر با بیان اینکه این اختلاف به صرفه‌جویی بیش از ۶۱۸ هزار لیتری در فروش سوخت با کارت آزاد منجر شده است، تصریح کرد: این طرح با هدف کنترل مصرف، مقابله با قاچاق سوخت و ساماندهی وضعیت ترافیکی اطراف جایگاه‌ها به اجرا درآمد.

جشن‌پرور ادامه داد: پیش از اجرای طرح، هماهنگی‌های لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف انجام شد تا ناوگان حمل‌ونقل، آژانس‌ها، واحدهای تولیدی و دستگاه‌های خدمات‌رسان با مشکل مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات مدیریت سوخت بدون ایجاد اختلال مؤثر در روند خدمات‌رسانی و بدون بروز اعتراضات قابل‌توجه اجتماعی انجام شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول در اجرای این طرح است.

فرماندار روانسر در پایان از همراهی مردم شهرستان و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و سایر مجموعه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: در مدیریت مصرف سوخت، صیانت از منابع ملی باید هم‌زمان با رعایت حقوق شهروندان و تداوم خدمات‌رسانی دنبال شود.

کد مطلب 6979257

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