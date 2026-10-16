شناسایی ۴۷۰ کانون خطر در استان ایلام هنگام وقوع حوادث طبیعی

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: بر اساس سند کاهش خطر، ۱۵ مخاطره طبیعی و انسان‌ساز در استان شناسایی شده و برای هر کدام برنامه‌های ویژه‌ای تدوین شده است؛ از جمله این مخاطرات می‌توان به زلزله، سیل، خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، ریزگردها، حرکات دامنه‌ای، فرونشست، صاعقه، موج گرما، آفات نباتی و بیماری‌های دامی اشاره کرد.

وی با اشاره به مخاطرات انسان‌ساز افزود: تصادفات جاده‌ای، اپیدمی‌های انسانی، ازدحام جمعیت، آتش‌سوزی‌های صنعتی و انفجار نیز جز مخاطرات انسان‌ساز قرار گرفته‌اند و در سند کاهش خطر، فصلی ویژه به موضوع بیمه و صیانت از اموال اختصاص یافته است.

پاکدل‌نژاد با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌ها تصریح کرد: جلسات ستاد مدیریت بحران به ریاست استاندار و فرمانداران شهرستان‌ها به‌طور مرتب برگزار می‌شود و در سطح کل استان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کرده‌اند و پاکسازی و لایروبی‌ها انجام شده و همه دستگاه‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: به استناد قانون مدیریت بحران، پل ارتباطی ما با مردم رسانه ملی است که همیشه همکار و همراه ما بوده و عضو اصلی ستاد بحران محسوب می‌شود؛ همچنین کانال اداره کل مدیریت بحران در پیام‌رسان ایتا و کانال استانداری، مسیرهای اطلاع‌رسانی به شهروندان هستند.

پاکدل‌نژاد با تأکید بر نقش مردم در مدیریت بحران تصریح کرد: موفقیت مدیریت بحران به همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی، بخش خصوصی و رسانه‌ها بستگی دارد و اگر این عوامل دست به دست هم بدهند، می‌توانیم مخاطرات را کاهش دهیم و حوادث را مدیریت کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: آمادگی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، نقش مؤثری در کاهش خسارات مالی و جانی دارد و از شهروندان می‌خواهیم هشدارها را جدی بگیرند و با نیروهای امدادی همکاری کنند تا مخاطرات با حداقل چالش پشت سر گذاشته شود.