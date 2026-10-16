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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۸

شناسایی ۴۷۰ کانون خطر در استان ایلام هنگام وقوع حوادث طبیعی

شناسایی ۴۷۰ کانون خطر در استان ایلام هنگام وقوع حوادث طبیعی

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام از شناسایی ۴۷۰ کانون خطر در استان ایلام هنگام وقوع حوادث طبیعی خبر داد.

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: بر اساس سند کاهش خطر، ۱۵ مخاطره طبیعی و انسان‌ساز در استان شناسایی شده و برای هر کدام برنامه‌های ویژه‌ای تدوین شده است؛ از جمله این مخاطرات می‌توان به زلزله، سیل، خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، ریزگردها، حرکات دامنه‌ای، فرونشست، صاعقه، موج گرما، آفات نباتی و بیماری‌های دامی اشاره کرد.

وی با اشاره به مخاطرات انسان‌ساز افزود: تصادفات جاده‌ای، اپیدمی‌های انسانی، ازدحام جمعیت، آتش‌سوزی‌های صنعتی و انفجار نیز جز مخاطرات انسان‌ساز قرار گرفته‌اند و در سند کاهش خطر، فصلی ویژه به موضوع بیمه و صیانت از اموال اختصاص یافته است.

پاکدل‌نژاد با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌ها تصریح کرد: جلسات ستاد مدیریت بحران به ریاست استاندار و فرمانداران شهرستان‌ها به‌طور مرتب برگزار می‌شود و در سطح کل استان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کرده‌اند و پاکسازی و لایروبی‌ها انجام شده و همه دستگاه‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: به استناد قانون مدیریت بحران، پل ارتباطی ما با مردم رسانه ملی است که همیشه همکار و همراه ما بوده و عضو اصلی ستاد بحران محسوب می‌شود؛ همچنین کانال اداره کل مدیریت بحران در پیام‌رسان ایتا و کانال استانداری، مسیرهای اطلاع‌رسانی به شهروندان هستند.

پاکدل‌نژاد با تأکید بر نقش مردم در مدیریت بحران تصریح کرد: موفقیت مدیریت بحران به همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی، بخش خصوصی و رسانه‌ها بستگی دارد و اگر این عوامل دست به دست هم بدهند، می‌توانیم مخاطرات را کاهش دهیم و حوادث را مدیریت کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: آمادگی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، نقش مؤثری در کاهش خسارات مالی و جانی دارد و از شهروندان می‌خواهیم هشدارها را جدی بگیرند و با نیروهای امدادی همکاری کنند تا مخاطرات با حداقل چالش پشت سر گذاشته شود.

کد مطلب 6979258

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