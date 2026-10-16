اعزام ۱۵۰ دانشجوی دختر از استان ایلام به اردوی راهیان نور

قدرت‌الله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اردوهای راهیان نور دانشجویی گفت: در مرحله اول این اردوها، امروز ۱۵۰ دانشجوی دختر به مدت سه روز از مناطق عملیاتی شمال غرب کشور، کردستان و همدان بازدید می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این اردوها افزود: علاوه بر این گروه، هفته آینده یک کاروان دانشجویی دیگر با حضور صد نفر از دانشجویان پسر به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور اعزام می‌شوند تا از نزدیک با رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با اشاره به اهداف برگزاری این اردوها تصریح کرد: اردوهای دانشجویی راهیان نور، یک راهبرد مهم برای انتقال ارزش‌های ملی و جهادی به دانشجویان کشور محسوب می‌شود و نقش مؤثری در آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

وی خاطرنشان کرد: این اردوها فرصتی فراهم می‌کند تا دانشجویان علاوه بر بازدید از مناطق عملیاتی، با سیره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس آشنا شوند و روحیه خودباوری و ایستادگی را در وجود خود تقویت کنند.

رضایی در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین اردوهایی می‌تواند به تقویت هویت ملی و دینی دانشجویان کمک کند؛ امیدواریم با استقبال گسترده آنان، شاهد تداوم این برنامه‌ها در طول سال باشیم.