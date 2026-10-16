به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا نوشت: شعار امسال با عنوان «نوآوری امروز؛ تغذیه فردا»، بر ضرورت پیوند دانش، فناوری و مسئولیت‌پذیری برای دستیابی به نظام‌های غذایی ایمن، سالم و پایدار تأکید دارد.

وی افزود: غذا فراتر از نیاز روزانه انسان، با سلامت جامعه و آینده نسل‌ها پیوند دارد. کیفیت و ایمنی مواد غذایی، ارزش تغذیه‌ای و دسترسی عادلانه به غذای سالم، از مؤلفه‌های بنیادین سلامت عمومی و توسعه پایدار به شمار می‌روند.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: نوآوری در عرصه غذا، تنها به روش‌های نوین تولید و فرآوری محدود نمی‌شود؛ توسعه فناوری‌های آزمایشگاهی، ارزیابی علمی خطر، تقویت نظام‌های پایش و رهگیری و بهره‌گیری از داده‌های معتبر در تصمیم‌گیری‌های نظارتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و ایمنی فرآورده‌های غذایی دارند.

پیرصالحی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو در مسیر صیانت از سلامت مردم، ارتقای ایمنی و کیفیت فرآورده‌های غذایی و تقویت نظارت مبتنی بر شواهد را دنبال می‌کند. تحقق این اهداف، نیازمند همکاری مستمر نهادهای حاکمیتی، مراکز علمی، صنایع غذایی و تمامی فعالان زنجیره تأمین و عرضه غذاست.

وی خاطرنشان کرد: کاهش ضایعات غذایی، استفاده خردمندانه از منابع و توجه به پایداری محیط زیست، بخشی از مسئولیت امروز ما در قبال نسل‌های آینده است؛ چراکه سلامت فردا، از تصمیم‌های علمی و مسئولانه امروز تأثیر می‌پذیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان، ضمن قدردانی از تلاش دانشمندان، پژوهشگران، متخصصان و فعالان زنجیره غذا، ابراز امیدواری کرد با تکیه بر علم، نوآوری و همکاری مسئولانه، زمینه ارتقای سلامت جامعه و دستیابی به آینده‌ای برخوردار از غذای سالم، ایمن و پایدار بیش از پیش فراهم شود.