فعالیت اجرایی پروژه پل مهران پس از چند ماه توقف از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور با اشاره به اهمیت پل مهران اظهار کرد: این پل یکی از پروژه‌های مهم استان و از مطالبات دیرینه مردم غرب هرمزگان است که اجرای آن از سال‌های گذشته آغاز شده، اما به دلیل مشکلات مختلف، بخش‌هایی از پروژه برای مدت طولانی نیمه‌تمام باقی مانده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مجموعه مدیریت استان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، روند اجرای پروژه مجدداً فعال شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به مشخصات فنی پل مهران بیان کرد: این پروژه دارای ۲۰ دهانه ۲۲.۵ متری است و تیرهای پل نیز به‌طور کامل اجرا شده‌اند.

صادقی‌پور با بیان اینکه پروژه از اسفندماه سال گذشته به دلیل مشکلات تأمین منابع مالی و اعتباری و همچنین مطالبات پیمانکار با توقف مواجه شده بود، تصریح کرد: با پیگیری‌های اخیر انجام‌شده از سوی شرکت ساخت و مجموعه مدیریت استان، فعالیت اجرایی این پروژه پس از چند ماه وقفه از سر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: تداوم فعالیت و افزایش سرعت اجرای پروژه پل مهران به تأمین منابع مالی مورد نیاز بستگی دارد و امیدواریم با فراهم شدن اعتبارات لازم، روند تکمیل این طرح مهم زیرساختی با شتاب بیشتری دنبال شود.