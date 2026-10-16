به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی، شامگاه پنجشنبه در چهارمین جشنواره موسیقی آواهای فولکلور زرینه، بر ضرورت صیانت از موسیقی بومی و انتقال این میراث هنری به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه موسیقی فولکلور در هویت فرهنگی مردم کردستان اظهار کرد: موسیقی بومی بخشی ارزشمند از میراث هنری استان است و حفظ این گنجینه فرهنگی به توجه و حمایت جدی نیاز دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه جشنواره‌های موسیقی زمینه معرفی ظرفیت‌های هنری مناطق مختلف را فراهم می‌کنند، افزود: این رویدادها فرصتی برای انتقال نغمه‌ها و آواهای اصیل به نسل جوان و تقویت ارتباط آنان با ریشه‌های فرهنگی خود هستند.

دریایی همچنین با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در شهرستان‌های استان گفت: معرفی و تکریم مفاخر، بزرگان و هنرمندان هر منطقه در کنار برگزاری جشنواره‌ها، از رویکردهای مورد توجه است تا نسل جوان با سرمایه‌های فرهنگی و هنری سرزمین خود بیشتر آشنا شود.