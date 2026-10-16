به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست نظارتی طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیک‌محمد بلوچ‌زهی، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی، و جمعی از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد. در این نشست، روند اجرای طرح، میزان پیشرفت اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و موانع پیش‌روی تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت بررسی شد.

تأکید بر استمرار اقدامات و تسریع در اجرای پروژه‌ها

سیدستار هاشمی در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در توسعه ارتباطات روستایی گفت: «اقدامات و دستاوردهای صورت‌گرفته در این حوزه قابل تقدیر است، اما باید روند اجرای پروژه‌ها با جدیت ادامه پیدا کند و سرعت‌بخشی به برنامه‌ها، به‌ویژه برای اتصال روستاهای باقی‌مانده، در اولویت قرار گیرد.»

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی افزود: «هدف نهایی ما صرفاً توسعه زیرساخت نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل کنیم که مردم روستاها به خدمات ارتباطی پایدار، باکیفیت و متناسب با نیازهای خود دسترسی دارند. از این رو، پیشرفت پروژه‌ها باید با نگاه نتیجه‌محور دنبال شود و اقدامات انجام‌شده به بهبود ملموس دسترسی مردم منجر شود.»

واقعی‌سازی آمار و شاخص‌های توسعه ارتباطات روستایی

وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت انطباق آمار عملکرد با وضعیت واقعی خدمات در مناطق روستایی تصریح کرد: «آمارهای اعلام‌شده در حوزه توسعه ارتباطات روستایی باید تصویری دقیق و واقعی از وضعیت دسترسی مردم ارائه دهند. صرف اتصال یک روستا یا ثبت پیشرفت اجرایی، به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر کیفیت خدمات باشد؛ بلکه باید پایداری ارتباط، کیفیت دسترسی و امکان استفاده مؤثر مردم از خدمات ارتباطی نیز در ارزیابی‌ها لحاظ شود.»

هاشمی افزود: «ضروری است شاخص‌های ارزیابی به‌گونه‌ای تعریف و گزارش شوند که میان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و کیفیت واقعی خدمات ارائه‌شده به مردم تمایز روشنی وجود داشته باشد. این رویکرد به تصمیم‌گیری دقیق‌تر، شناسایی نقاط ضعف و هدفمندشدن اقدامات بعدی کمک می‌کند.»

استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع

وزیر ارتباطات با اشاره به محدودیت منابع و ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها گفت: «توسعه ارتباطات روستایی نباید صرفاً بر ظرفیت‌ها و منابع وزارت ارتباطات متکی باشد. لازم است از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ملی استفاده کنیم و زمینه مشارکت آن‌ها را در تأمین منابع و تسهیل اجرای پروژه‌ها فراهم آوریم.»

وی تأکید کرد: «بخشی از موانع توسعه ارتباطات در مناطق روستایی با هماهنگی بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مالی و اعتباری سایر دستگاه‌ها قابل رفع است. بنابراین، باید مسائل و نیازمندی‌های طرح به‌صورت مشخص احصا و برای رفع آن‌ها، تعامل مؤثر با دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.»

حمایت از تولید داخل و تسهیل تأمین تجهیزات

هاشمی با تأکید بر ضرورت حمایت از توان تولید داخل و رفع موانع اجرایی پروژه‌ها اظهار کرد: «حمایت از تولید داخل یک ضرورت است و باید از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز توسعه ارتباطات روستایی استفاده کنیم؛ با این حال، در مواردی که تجهیزات مورد نیاز فاقد نمونه تولید داخل است، باید رویکردی منعطف و متناسب با شرایط اتخاذ شود.»

وی افزود: «نباید موانع تأمین تجهیزات به عاملی برای تأخیر در اجرای پروژه‌ها و عقب‌ماندن از اهداف تعیین‌شده تبدیل شود. لازم است ضمن حمایت از تولید داخلی، راهکارهای لازم برای تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز نیز در چارچوب ضوابط و مقررات پیگیری شود تا اجرای طرح با وقفه مواجه نشود.»

تهیه گزارش جامع برای ارائه در هیئت دولت

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت تدوین گزارشی جامع از عملکرد طرح توسعه ارتباطات روستایی تأکید کرد و گفت: «لازم است گزارش جامعی از اقدامات انجام‌شده، دستاوردهای طرح، میزان تحقق اهداف، چالش‌های موجود و نیازمندی‌های پیش‌رو تهیه شود تا تصویری روشن و مستند از وضعیت توسعه ارتباطات روستایی در اختیار هیئت دولت قرار گیرد.»

هاشمی افزود: «این گزارش باید علاوه بر بیان پیشرفت‌ها، موانع و الزامات تسریع در اجرای پروژه‌ها را نیز به‌صورت دقیق مشخص کند تا بتوان با تبیین نیازها و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها، مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و عدالت ارتباطی را هموارتر کرد.»