زندی: حفاظت از حیات وحش شاهو و کوسالان نیازمند نظارت مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح جمعه در بازدید از مناطق حفاظت‌شده شاهو و کوسالان و پاسگاه محیط‌بانی تنگی‌ور در شهرستان کامیاران، بر ضرورت ارتقای نظارت و پایش مستمر این مناطق تأکید کرد.

وی در این بازدید که با همراهی رئیس اداره بازرسی و نظارت بر عملکرد انجام شد، اظهار کرد: پایش دقیق اکوسیستم‌های شاهو و کوسالان از اولویت‌های اصلی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در راستای حفظ تنوع زیستی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اهداف این بازدید میدانی، بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی و ارزیابی روند حفاظت از حیات وحش را از محورهای مورد توجه عنوان کرد.

زندی همچنین در دیدار با محیط‌بانان پاسگاه تنگی‌ور، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان در شرایط دشوار کاری، بر تقویت نظارت‌های میدانی و حمایت از نیروهای مستقر در مناطق حفاظت‌شده تأکید کرد.