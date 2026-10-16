به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن‌زاده، صبح جمعه در رزمایش بزرگ همدلی و کمک مؤمنانه بعثت، از پیش‌بینی توزیع ۴۵۰ هزار بسته معیشتی و اهدای بیش از ۷۰۰ سری جهیزیه در قالب برنامه‌های کمک مؤمنانه خبر داد.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ با اشاره به برگزاری این رزمایش اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری بزرگ‌ترین رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه بعثت در تهران هستیم؛ حرکتی مردمی که در امتداد اجتماعات شبانه و با مشارکت مردم شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این رزمایش با همراهی مساجد، مدارس، هیئت‌های مذهبی و مردم محلات برگزار می‌شود، افزود: این برنامه هر فصل در تهران اجرا خواهد شد.

سردار حسن‌زاده با اشاره به تهیه ۳۱۳ هزار بسته معیشتی و جهیزیه در قالب رزمایش بعثت گفت: امروز دنیا شاهد نقش‌آفرینی مردم ایران در صحنه‌های مختلف است و برای ملت ما تفاوتی ندارد که در چه عرصه‌ای حضور پیدا کنند؛ چراکه همدلی مردم روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

وی در ادامه با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و استکبار خاطرنشان کرد: ملت ایران تصمیم گرفته است در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستادگی کند و این ایستادگی، پیوستگی و حماسه را تا به زانو درآمدن دشمنان ادامه دهد.