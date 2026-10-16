امیرعبداللهیان: فعالان فضای مجازی برای مقابله با تهدیدات آموزش ببینند

سردار مجید امیرعبداللهیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت آموزش تخصصی فعالان فضای مجازی برای مقابله با تهدیدات رسانه‌ای تأکید کرد.

جانشین سپاه سیدالشهدا با اشاره به راهبردهای دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی اظهار کرد: دشمن برای پیشبرد اهداف خود، رسانه‌ها را به ابزاری برای هدف قرار دادن جامعه تبدیل کرده است؛ چراکه زمین اصلی بازی دشمن، ذهن مخاطبان است.

وی با تأکید بر اهمیت مقابله با این تهدیدات افزود: برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن، ضروری است دوره‌های آموزشی تخصصی برای فعالان فضای مجازی و فرماندهان گردان‌های سایبری در شهرستان‌های استان تهران برگزار شود.

امیرعبداللهیان با اشاره به ارتباط مستقیم این فعالان با اقشار مختلف مردم خاطرنشان کرد: آموزش تخصصی فعالان فضای مجازی می‌تواند نقش مؤثری در مقابله با عملیات‌های شناختی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن ایفا کند.