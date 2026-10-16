به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با ابراز تأسف از ابطال پی‌درپی انتخابات فدراسیون‌های ورزشی، این اتفاقات را نشانه‌ای از کاهش جایگاه وزارت ورزش و جوانان، ناهماهنگی بین دستگاهی و حاکم شدن تصمیمات سلیقه‌ای دانست.



وی با اشاره به ابطال انتخابات چند فدراسیون در فاصله زمانی حدود یک ماه، تصریح کرد: با پدیده‌ای جدید و بی‌سابقه مواجه هستیم که نشان‌دهنده تضعیف ساختار تصمیم‌سازی در ورزش کشور است؛ وضعیتی که نبود رویه‌های روشن و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول به شکل‌گیری آن دامن زده است.



قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه ورزش موضوعی فرابخشی است، گفت: ورزش صرفاً در اختیار دولت و وزارت ورزش نیست و هر سه قوه کشور در این حوزه نقش دارند؛ مجلس نیز باید نقش مؤثرتری در این عرصه ایفا کند.



این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت ورزش در ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف افزود: وزارتخانه باید هنر و توان لازم را برای ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و قوا داشته باشد، اما در تحقق این هدف موفق نبوده است.



وی همچنین بر ضرورت مشارکت شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در اداره ورزش کشور تأکید کرد و یادآور شد که مدیریت ورزش بدون تعامل و همکاری مجموعه نهادهای مؤثر جامعه امکان‌پذیر نیست.



قاضی‌زاده هاشمی در جمع‌بندی انتقادات خود تأکید کرد: اگر وزارت ورزش در ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف موفق عمل کرده بود، شاهد ابطال انتخابات چند فدراسیون در فاصله یک ماه نبودیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفتگو با پایگاه خبری آرناآنلاین، با اشاره به پرونده‌های فساد در فوتبال و قرارداد مارک ویلموتس تصریح کرد: در جریان پیگیری پرونده‌های تخلف در فوتبال، مجلس با همراهی سازمان بازرسی کل کشور موضوعات را دنبال کرد و پرونده‌های مربوط به متخلفان برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد که در این مسیر، احکام محکومیت نیز صادر شده است.

قاضی‌زاده هاشمی درباره پرونده مطرح‌شده علیه رئیس و برخی اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال نیز گفت: انتظار می‌رود قوه قضائیه در چارچوب مراحل قانونی، درباره روند رسیدگی و نتیجه این پرونده اطلاع‌رسانی کند.

وی با تأکید بر استمرار نظارت مجلس بر عملکرد نهادهای ورزشی خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم با هیچ فردی تعارف ندارند و در عین حال، پیگیری‌ها بر مبنای خصومت شخصی نیست. هدف، صیانت از حقوق عمومی، مقابله با تخلفات و مطالبه پاسخ‌گویی از مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال است.

این نماینده مجلس تأکید کرد پیگیری مسائل مدیریتی و پرونده‌های مرتبط با فوتبال باید با جدیت ادامه یابد تا شفافیت و پاسخ‌گویی در مدیریت ورزش کشور تقویت شود.