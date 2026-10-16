نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار در خراسان شمالی است و پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی در ادامه افزود: روز یکشنبه به‌تدریج افزایش ابر و در ساعت‌های بعدازظهر افزایش باد و روز دوشنبه جو ناپایدار و آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات شرقی استان احتمال بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

داداشی در خصوص وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: سردترین نقطه استان از ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۴ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۷ و بیشینه آن ۲۶ درجه سانتی‌گراد بوده است.