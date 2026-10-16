علی‌اصغر شالبافیان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود برخی نگرانی‌ها درباره تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به حوزه گردشگری، مشوق‌های در نظر گرفته‌شده موجب شده است روند اجرای طرح‌های جدید در این بخش ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور افزود: در حال حاضر سه هزار و ۱۸ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ همت در کشور وجود دارد که نشان‌دهنده ظرفیت این صنعت برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مصوبات دولت، فرصت‌های تازه‌ای برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ایجاد کرده است.

شالبافیان، معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به گردشگری را از جمله این مشوق‌ها برشمرد و گفت: در کنار این اقدامات، با همکاری شوراهای اسلامی و شهرداری‌های سراسر کشور، پویشی برای معافیت سرمایه‌گذاران گردشگری از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی نیز راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ادامه داد: این استان در ماه‌های گذشته شاهد کلنگ‌زنی چند هتل پنج‌ستاره بوده و عملیات اجرایی این طرح‌ها آغاز شده است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد مشوق‌های حمایتی می‌توانند در تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری مؤثر باشند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران جدید در کنار تأمین منابع موردنیاز برای بازسازی تأسیسات گردشگری موجود، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های گردشگری و تداوم فعالیت مجموعه‌های فعال در این صنعت کمک کند.