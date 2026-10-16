خراسان شمالی قهرمان پانزدهمین دوره مسابقات  کوراش مردان ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشوریکوراش مردان با حضور ۱۶۰ کوراشکار در مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور اصفهان برگزار شد و در نهایت خراسان شمالی قهرمان شد. خراسان رضوی عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد ‌و میزبان روی سکوی سوم ایستاد.

قهرمانان و نفرات برتر این رقابت‌ها ۱۳ آبان‌ماه برای حضور در رقابت‌های جهانی کوراش راهی قزاقستان خواهند شد.

رده‌بندی انفرادی اوزان مختلف

وزن ۶۰- کیلوگرم: ۱-ابوالفضل آشفته (خراسان شمالی)۲-علی فاتح مقدم (البرز)۳-محمدکاظم براتی و مهدی قره‌قاش (خراسان شمالی)

وزن ۶۶-کیلوگرم: ۱- حمید چادرنشین (خراسان شمالی)۲-امیرمحمد طالبی۳- علیرضا سعادتی و ابوالفضل باغچقی

وزن ۷۳-کیلوگرم: ۱-سهراب رخشان (خراسان شمالی)۲-بهنام باغچقی۳-سجاد عاملی

وزن ۸۱-کیلوگرم: ۱-رضا احمدزاده۲-رضا پارساپور۳- مجتبی علی‌اکبری و میثم پردل

وزن ۹۰-کیلوگرم: ۱-ابراهیم برات‌زاده۲-محمدرضا سعیدی مدنی (اصفهان)۳-یداله علیزاده

وزن ۱۰۰-کیلوگرم: ۱-بهزاد اعتمادی (خراسان رضوی)۲-حافظ ایزانلو۳-علی پرهیزکار و پوریا قلی‌زاده

وزن۱۲۰-کیلوگرم: ۱-مسعود قوی‌بازو (خراسان رضوی)۲-مرتضی علیزاده (خراسان شمالی)۳-محمدرضا نصرتی و امید بدری‌زاده (لرستان)

وزن ۱۲۰+کیلوگرم:۱- محمدرضا وحدانی (خراسان شمالی)۲-ابوالفضل ترابی۳- مهدی حیدری (اصفهان) و رضا حسن‌زاده (خراسان شمالی)